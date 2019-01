Intels Core i9-9900K-flaggskip ryktes å kunne nå 5 GHz med boost

Vi har fått fatt i en fersk lekkasje omhandlende Intels nært forestående niendegenerasjonsprosessorer (oppfriskningsdesignet av Coffee Lake), hvilket også inkluderer informasjon om flaggskipet Core i9-9900K, etter sigende med en boost-klokkefrekvens på 5 GHz.



Før vi sier noe mer, så er det greit å ha på det rene at dette kun er rykter om CPU-spesifikasjoner, så ha dette i mente når du leser videre. Ryktene stammer fra Coolaler, og for det meste samsvarer de med andre spekulasjoner vi har hørt, men de inneholder også noen interessante forskjeller.



Lekkasjen gir oss spesifikasjonene til Core i9-9900K, kremen av niendegenerasjons-kremen. Denne vil ha åtte kjerner og seksten tråder, ifølge lekkasjen, hvilket er på linje med rykter vi har hørt før. Dog, noe vi ikke visste fra før var klokkefrekvensen, som etter sigende vil være på 3,6 GHz, normalt sett, men som kan boostes til 5 GHz (som tidligere nevnt).



Det er verdt å merke seg at den i likhet med jubileumsprosessoren Core i7-8086K, ikke vil ha samme boost-klokkefrekvens på alle kjernene samtidig — men det er heller ikke snakk om at det kun gjelder én kjerne, ifølge lekkasjen vil to kjerner kunne nå denne hastigheten. Om man booster alle kjernene samtidig, vil disse kunne nå 4,7 GHz.

Antall kjerner

Hvis vi forflytter oss litt lengre ned i rekken, til Core i7-9700K, så er det slik at vi tidligere har hørt at dette vil være en prosessor med seks kjerner og tolv tråder. Denne nye lekkasjen sier dog noe annet, og påstår at antall kjerner er åtte, men også at antall tråder er åtte. Klokkefrekvensen sies å være på 3,6 GHz, og med boost kan den nå 4,9 GHz (på én kjerne).



Til sist gir lekkasjen oss spesifikasjonene til Core i5-9600K. Som nevnt i tidligere rykter skal dette være en sekskjernersprosessor med seks tråder som kjører på 3,7 GHz, og som kan boostes til 4,6 Ghz (igjen, på én kjerne). Alle de tre prosessorene sies å ha en TDP på 95 W. Når det gjelder hovedkort, så er disse CPU-ene laget for de nye Z390-kortene, men etter sigende vil de også være kompatible med eksisterende Z370-alternativer.



Intet nytt om pris eller mulig lanseringsdato ble lagt frem i denne lekkasjen, men tidligere rykter har versert om at lanseringen av niendegenerasjonsprosessorene til Intel er nært forestående — kanskje så nært som starten av neste måned.

Kilde: Wccftech.com