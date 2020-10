Intels Rocket Lake-CPU kan boostes til opptil 5,5 GHz – og knuse Comet Lake på gaming

Intels Rocket Lake-prosessorer – nestegenerasjons-CPU-ene som skal komme på markedet tidlig i 2021 – kommer til å tilby langt bedre gamingytelse enn dagens Comet Lake-brikker, vil kunne kjøre alle kjerner på 5 GHz samtidig og ha boost-klokkehastigheter potensielt helt opp i 5,5 GHz, ifølge ferskt rykte.



Dette stammer fra en kilde ved navn ITCooker (via Wccftech), som kom med ferske detaljer rundt Rocket Lake-CPU-ene i kjølvannet av å ha lagt ut et bilde av en maskin som brukte et prøveeksemplar av Intels kommende ellevtegenerasjonsbrikke.

De mest interessante punktene her er at Intel har tatt store skritt når det gjelder arkitektoniske forbedringer når det gjelder gamingytelse – dette skal være det største hoppet fremover siden Skylake, for fem år siden – og vi kan etter sigende forvente en langt bedre ytelse enn dagens tiendegenerasjonsprosessorer (som heller ikke er spesielt dårlige til gaming).



Kort sagt, så skal Rocket Lake være bygget på en 14 nm-prosess, men de arkitektoniske forbedringene – som altså er rettet mot gamere – kommer til å være enorme. I tillegg kommer L1- og L2-cachen til å bli større (det skal være snakk om en økning på 50 % til 48 KB for førstnevnte, og en dobling av størrelsen på L2 til 512 KB.)

Dette høres særdeles spennende ut, men husk ikke å gå helt av skaftet ennå – dette er tross alt bare snakk som stammer fra ryktemølla. I tillegg er det ikke slik at ytelsen kommer til å gå i taket når det gjelder andre arbeidsoppgaver, særlig siden Rocket Lake maksimalt skal ha åtte kjerner. ITCooker merker seg at ytelsestester som Cinebench R20 (flerkjernet) fortsatt kommer til å gå langt raskere på AMD Ryzen-prosessorer.



ITCooker sier også at det kommer til å være «veldig enkelt» å overklokke alle kjernene til 5GHz med Rocket Lake-silisium.

Boost-himmelen

En annen kilde til lekkasjer, MeibuW, ble også med i diskusjonen, og hevdet at Core i9-CPU-er kommer til å klare å nå en turbo-hastighet på opptil 5,4 GHz, eventuelt 5,5 GHz når Rocket Lake kommer på banen (hva det betyr når det gjelder varmeutvikling er en annen historie.) Core i9-modellen det er snakk om kommer til å bli en åttekjernersprosessor (16 tråder), som nevnt, og det samme gjelder Core i7, noe som betyr at disse prosessorene kommer til å differensieres ved hjelp av klokkehastigheter.

Rocket Lake i7 has the same 8C16T 16M L3 as i9, and the price is less than 400$. B560 supports the memory overclocking (no cpu), 16+4 pcie4. So i7 RKL+B560 seems like a dessert.October 12, 2020

Disse lekkasjene inkluderte også noen gjetninger når det gjelder potensielle priser fra Intel. Rocket Lake-varianten av i7 forventes å koste under $400, hvilket kan sies å bety at Intel tar sikte på å være svært konkurransedyktige kontra AMD, med sin Ryzen 9 5800X, og altså legge seg under åttekjernersprosessoren, som ventes i butikkene 5. november, og skal koste $449.



Vi tenker at disse spådommene kun er akkurat det: spådommer, men at det ikke er spesielt stor tvil om at Intel er nødt til å være aggressive om de skal ha noen sjanse mot AMD både når det gjelder ytelse og pris i kampen om stasjonær-PC-prosessorer. Denne lekkasjen tyder på nettopp det.



Som ovennevnt er det ikke lenge siden Intel informerte om at Rocket Lake skal lanseres tidlig i 2021, men selskapet avslørte ikke mye informasjon om ellevtegenerasjonsprosessorene, rent bortsett fra at de kommer til å støtte PCIe 4.0, og at det kommer til å bli et fokus på gaming-ytelse – noe som passer godt sammen med det vi hører fra ryktemølla om arkitektoniske forbedringer rettet mot PC-gaming.