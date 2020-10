Intel hevder at deres nye CPU-er knuser AMD når det gjelder ytelse og pris

Intel har begynt å vise muskler når det gjelder markedsføring fyrt av i retning AMDs Ryzen-prosessorer, og har nå laget en sammenligning som argumenterer for at Core i7-10700K er langt bedre enn Ryzen 9 3900XT både når det gjelder pris og ytelse innen gaming.



Før vi begir oss utpå med en analyse av hvorvidt dette er en rettferdig sammenligning tar vi en titt på detaljene i hva Intel hevder med denne kampanjen, hvilket vi har fått via en presentasjon gjort av prosessorgiganten for APAC-regionen, hvilket Wccftech tidligere har skrevet om.

De to kamphanene det snakkes om i denne CPU-striden er Core i7-10700K, en prosessor med 8 kjerner (16 tråder) som kjører en klokkefrekvens på 3,8 GHz og en boostklokk på 5,1 GHz. AMDs Ryzen 9 3900XT på sin side har 12 kjerner (24 tråder) med samme baseklokkefrevens på 3,8 GHz samt en boostklokk på 4,7 GHz.



Intel argumenterer her for at man kostnadsmessig kommer bedre ut av det om man velger 10700K for $387 (fås til 4344 kroner i Norge) sammenlignet med $499 (fås til 5628 kroner i Norge) for Ryzen-prosessoren – og det må bemerkes at prisene Intel opererer med ikke reflekterer de faktiske prisene i butikk.

Med bakgrunn i det ovennevnte viser Intel altså frem en rekke ytelsestester fra 30 ulike spill, kjørt i 1920 x 1080 på en maskin med 16 GB RAM og et RTX 2080 Ti-skjermkort (hvilke hovedkort som blir brukt nevnes ikke.)



Prosessorgiganten tolker resultatene dithen at 10700K er jevngod eller bedre enn 3900XT i 24 av 30 spill, og at dette representerer en stor seier for Core i7. Spillene inkluderer:

23% raskere i «Total War: Warhammer II»

17% raskere i «League of Legends»

15% raskere i «Monster Hunter World: Iceborne»

14% raskere i «Rocket League»

Intels Core i7-10700K er raskere med mer enn 3 % i 12 spill, og i 12 av spillene er resultatet omtrent likt (3 % eller mindre forskjell), mens AMD har bedre ytelse i 6 av spillene (inkludert «CS:GO».)



Dermed konkluderer Intel at 10700K er en god del raskere, jevnt over, på en hel rekke spill, og at den samtidig er en god del billigere enn Ryzen-prosessoren.

Rettferdig sammenligning?

Er denne sammenligningen spesielt rettferdig? Det er en rekke grunner til at vi mener at Intel-markedsføringen ikke holder vann. For det første må man ha i mente at Intel uten tvil har håndplukket spillene det er snakk om.



Og, når det gjelder prissammenligningen, så er det slik at 10700K ofte selges til noe høyere enn prisantydningen fra produsent, mens 3900XT ofte går for noe lavere. Akkurat på dette punktet er forskjellene større i andre land, men det gjelder også til en viss grad i Norge (selv om forskjellene er langt mindre, i alle fall akkurat nå.)



10700K er selvsagt en hel del billigere i kroner og øre, det kommer man ikke bort i fra. Likevel er ikke det enden på visa, det er flere andre ting man må huske på.

Først og fremst gir 3900XT deg en god del mer ytelse når det gjelder visse bruksområder, som eksempelvis strømming mens man gamer, og 12 kjerner vil også ha mye å si når man utfører tunge oppgaver som ikke har noe med gaming å gjøre. Dette kan være tunge salgsargumenter for mange.



Hvis man snakker kun om gaming, så er 10700K helt klart vinneren i ytelse, slik som Intel hevder – men da må vi nesten snakke litt om hvor rettferdig det er å sammenligne disse to prosessorene i utgangspunktet. Hvis vi snakker utelukkende om gaming, og ingenting annet, hvorfor kjøpe 3900XT i det hele tatt? Hvorfor ikke 3700X?



Med 3700X får man 8 kjerner – samme antall som i 10700K, med andre ord mer enn nok til gaming – og det finnes mer enn nok ytelsestester på nett som viser at 3700X bare ligger et hår etter 3900X når det gjelder ytelse i populære spill (og, ja, XT-modellen er noe raskere enn 3900X, men det er ikke rare greiene.)

Se så på dagens priser på 3700X – man kan få denne for 3410 kroner hos Deal.no akkurat nå – og da blir det hele snudd på hodet når det gjelder hva slags ytelse man får for pengene. AMD for 3410 kroner, Intel for 5628 kroner.



Det er ingen tvil om at Intels nye Comet Lake-prosessorer er gode på spill, og disse ytelsestestene er på mange måter ganske informative – og vi vet fra før av at Intels enkjerneytelse fortsatt er et av selskapets sterkeste kort – men det å argumentere for at 10700K på en eller annen måte klarer å klå Ryzen når det gjelder hvor mye man får for pengene er rimelig tøysete, selv til å være markedsføring.