Instagram, WhatsApp og Facebook er nede – her er alt vi vet så langt

De store sosiale mediene har kjempemessige problemer: Instagram, WhatsApp, Facebook og Facebook Messenger opplevde omfattende brudd mandag morgen, og mange brukere rundt om i verden sliter med å bruke noen av de mest populære nettstedene – tjenestene som eies av Facebook.

Vi har opplevd problemer med hver av disse appene og skrivebordsprogrammene for hver av Facebooks plattformer. DownDetector – et nettsted som sporer nedetid for elektroniske tjenester – viser også at hver av disse tjenestene akkurat nå sliter på en rekke områder.

Det er for øyeblikket ingen måte å unngå disse problemene på, så du må bare vente til de er løst for å kunne koble deg til WhatsApp, Instagram eller Facebook igjen. Selskapet jobber angivelig med en løsning, selv om det er uklart når problemene blir løst, eller hvilket problem som vil bli løst først.

Vi har ennå ikke hørt noe om årsakene til avbruddet, men vi oppdaterer her når vi vet mer. Facebooks kommunikasjonsdirektør, Andy Stone, var den første som delte en oppdatering på Twitter for å si at selskapet er klar over problemene og for tiden jobber med en løsning. Kort tid etter bekreftet Facebooks offisielle konto at brukerne hadde problemer med å få tilgang til selskapets apper og produkter:

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.October 4, 2021 See more

WhatsApps Twitter-konto delte også en lignende uttalelse på Twitter, og var noen minutter tidligere ute enn Facebooks konto med å erkjenne problemet:

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience!October 4, 2021 See more

Noen brukere har også meldt om problemer med selskapets Oculus virtual reality-spiltjenester. Den velkjente datasankeren fra Facebook og Twitter – Jane Manchun Wong – varslet brukerne via Twitter om ikke å starte Oculus-enhetene på nytt under avbruddet, slik at de ikke skulle miste det de utretter i spillene sine. VR-spill- og programvaredesigner Julien Dorra tvitret en video av hvordan det er å laste opp Oculus midt under avbruddet:

Facebook brought Oculus down with them 🙁 pic.twitter.com/rfapj1yaSUOctober 4, 2021 See more

Facebook-avbrudd: hva er det som skjer?

Ingen av Facebook-, Whatsapp- eller Instagram-kontoene har oppgitt hva det eksakte problemet er. Som AppleInsider bemerket til, tvitret Cloudflare SVP Dane Knecht en observasjon om at Facebook DNS og andre tjenester er nede og «deres BGP-ruter er trukket fra internett». Han bemerket at Cloudflare også opplevde feil på sin front, men en oppfølgingstweet antydet at tjenesten var i ferd med å komme til hektene igjen.

«Avbruddene øker i omfang, noe som ofte kan tyde på et cyberangrep, men dette er det for tidlig å si sikker, ettersom vi fremdeles diagnostiserer årsakene», sa Jake More, ekspert hos cybersikkerhet- og antivirusfirmaet ESET, i en kommentar på e-post til TechRadar. «Som vi så med Fastly i sommer, skyldes web-blackouts oftere fra uoppdagede programvarefeil eller til og med menneskelige feil».

I mars og april 2021 var det et stort avbrudd der Facebooks tjenester Facebook, Instagram, WhatsApp og Facebook Messenger var nede i over en halv time. Det kan være et lignende problem denne gangen, ettersom det påvirker den samme rekken av Facebook-eide apper og tjenester.

Forrige gang opplevde vi at langt flere tjenester ble rammet av strømbruddet, og i skrivende stund ser dette ut til å være begrenset til bare Instagram, WhatsApp og Facebooks øvrige tjenester.

De siste avbruddene skyldtes en feil i domenenavnsystemet (DNS) for disse tjenestene, så selv om vi ikke kan si det sikkert ennå, kan det være noe lignende igjen.