Ice kjører lanseringskampanje på Xiaomi

Ice lanserer nå tre Xiaomi-modeller i Norge, og har derfor for tiden en kampanje gående der man kan få klekkelige rabatter på Mi A2 (64 GB), Pocophone F1 (64 GB) og Mi 8 (64 GB) ved samtidig kjøp av abonnement.

Dette er smarttelefonvarianter fra tre forskjellige prissjikt, men felles for alle er at Ice nå selger dem til nedsatte priser, henholdsvis 1490 kr (35 % redusert), 2490 kr (28 % redusert) og 3990 kr (20 % redusert).

Alle tre har fått gode skussmål, og siden de er fra Xiaomi kan man være sikker på at man får mye for pengene. Med telefonene på tilbud snakker vi innmat tilsvarende telefoner (opptil) flere tusen kroner høyere i pris.