I morgen får vi se det sagnomsuste «Ghost of Tsushima» i aksjon

Sony har annonsert en ny State of Play-episode, som skal finne sted i morgen (14. mai) og handle om det kommende PS4-eksklusive spillet «Ghost of Tsushima».



Episoden kommer til å gi oss et lengre innblikk i Sucker Punchs åpne samurai-verden, som skal lanseres for PS4 17. juli (etter en mindre forsinkelse). Showet starter klokken 21:00, og du kan se på strømmen via Twitch eller YouTube.



I hele 18 minutter skal vi få se store mengder gameplay som viser frem utforsking, kamp og andre unike aspekter ved «Ghost of Tsushima». Vi forventer flyvende ketchup og stål i dugelige mengder.

Hvis du håpet at det ville komme flere PS5-nyheter i sammen slengen, så kan det lønne seg å prøve å holde forventningene i sjakk. Sony har sagt at denne State of Play-episoden kun skal fokusere på «Ghost if Tsushima», og at det ikke vil komme noen annonseringer som har med PS5 å gjøre. Dog, vi kommer nok til å få se den nye PlayStation Studios-introen, så det er for så vidt noe.



Hvis du er over gjennomsnittet interessert i Sonys samuraisverdeventyr skal det allerede nå være mulig å forhåndsbestille «Ghost of Tsushima», og det finnes også en Collector's Edition som inneholder en hel rekke godsaker.