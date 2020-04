HP lanserer to nye Neverstop Laser-skrivere i Norge

En skulle nesten tro at det var første april når HP lanserer to nye skrivere i serien Neverstop Laser. Til tross for valget av navn og lanseringsdato er ikke dette verken en spøk eller en skriver som aldri stopper, men HP begynner å nærme seg – dette er nemlig verdens første laserskrivere med påfyllbare tonerkassetter.

I praksis vil dette si at Neverstop-serien er enklere å ha med å gjøre når den går tom for toner og trenger påfyll, samt at man vil kunne kjøpe billigere toner, siden man ikke trenger å skifte hele kassetten hver gang man er i beita for sverte til papiret.

Demonstrasjon av hvordan man fyller på toner på de nye Neverstop-skriverne fra HP. (Image credit: HP)

Skriverne som lanseres i dag innbefatter to modeller: HP Neverstop Laser 1001nw og HP Neverstop Laser MFP 1202w, der førstnevnte er grunnmodellen og sistnevnte er en maskin som i tillegg til å skrive også kan skanne og kopiere.

10 øre per side med refill

Felles for begge er en kapasitet på opptil 5000 sider (svart/hvitt) mellom hver fylling, noe som tilsvarer en pris på under 10 øre per side. HP har også kastet seg på resirkuleringsbølgen og lager skriverne av mer enn 25 prosent resirkulert plast, mens tonerbeholderne man bruker til fylling når man går tom lages av 75 prosent resirkulert plast. I tillegg har begge såkalt Blue Angel- og Energy Star 3.0-sertifiseringer, hvilket vil si at skriverne utmerker seg som miljøvennlige.

Begge skriverne gjøres tilgjengelig for salg i Norge i løpet av april.