Her er alt fra Google Launch Night: Pixel-modeller, Google TV og Chromecast-nyheter

Google kom med en lang rekke kunngjøringer under lanseringsbegivenheten for Google Pixel 5. Teknologikjempen fortalte om sine kommende Pixel-telefoner Pixel 5 og Pixel 4a 5G, en helt ny Chromecast, Google Stadia, Google TV og alt mulig annet.

Den halvtimelange begivenheten ble imidlertid gjennomført i en heseblesende hastighet. Det var fort gjort å gå glipp av noen viktige datoer, avsløringer eller kunngjøringer i farten. Men ikke vær lei deg! Her repeterer vi alt du kan ha gått glipp av fra lanseringsbegivenheten for Google Pixel 5. Følg med!

Google TV

Google tok frasparket med en kikk på Google TV. Dette er en etterfølger, og egentlig også en relansering, av Android TV. Dette skal visstnok være enklere å benytte enn enkelte av konkurrentene

Som Google bemerket, kan det være vanskelig å lete etter programmer man vil se på. De håper å ha strømlinjeformet prosessen ved å lage én overvåkningsliste, der du bruker stemmen til å styre den. Du kan legge nye oppføringer til listen via mobil eller laptop når noen tipser deg om en god serie når du er ute på farten. Det er i hvert fall praktisk.

YouTube TV (som vi skal se på nedenfor) inngår også i Google TV. Der kan du gjøre opptak fra mobilen, får ubegrenset DVR-funksjonalitet og spille av musikk. Du kan dessuten gjøre om TVen din til en kjempemessig, digital fotoramme. Google TV spiller også på lag med Nest-kameraer og -ringeklokker, og dermed kan du se hvem so ringer på når du er midt i favorittserien din. Vi møter Google TV for første gang på de nye Chromecast-enhetene, men snart vil du også få glede av dette på en nyere TV-modell. Og når vi først er inne på det …

Chromecast med Google TV

Google Chromecast vil nå leveres med en liten fjernkontroll. Med den kan du navigere enten ved bruk av fingrene eller stemmen. Du bare trykker på knappen, snakker til fjernkontrollen, og vips! – vil serien (forhåpentlig) dukke opp og spilles av umiddelbart. Kontrollen har også egne knapper for Netflix og YouTube.

Nye Chromecast leveres i tre forskjellige farger: Snow, Sky og Sunrise. For øyeblikket er den bare tilgjengelig i USA, men den kommer i flere land i løpet av året.

YouTube TV

Hvordan kan du best skryte av hvor mange kanaler en tjeneste støtter? Få en rapper til å spytte ut hundrevis av navn på et par øyeblikk. YouTube TV lover å utfordre tradisjonelle kanaler og vil dessuten tilby ubegrenset DVR-plass. Familieabonnementet støtter opptil seks kontoer per husholdning.

Nest Hub Max

Elsker du matlaging på kjøkkenet, men vil ikke risikere å ødelegge favorittenheten din? Google demonstrerte kort hvordan Nest Hub Max kan være den perfekte assistentkokken. Dermed kan du se favorittseriene samtidig som du herjer på kjøkkenet.

Nest Audio og Nest Mini

Nest Audio og Nest Mini er nye kraftige høyttalere som kan kobles sammen og plasseres rundt i hele boligen din. Google har rådført seg med lydspesialister for å finne ut hvordan en perfekt smarthøyttaler skal være. De kom til at dypere bass, kraftigere volum og en klar lydgjengivelse var de tingene de måtte lykkes med.

Nest Audio har 50 % mer bass og 75 % mer volum enn den opprinnelige Google Home. Dette har man oppnådd med et 19 millimeters diskanthorn som holder vokalen tydelig og en 75 millimeters woofer som sørger for bassen. Kabinettet består dessuten av resirkulert plast. Google hevder at Nest Audio leverer en tydeligere, fyldigere og mer naturlig lyd.

I Norge er Nest Audio tilgjengelig fra kr. 1090,-.

YouTube Music

Med et utvalg på over 70 millioner sanger, fikk YouTube Music skikkelig drahjelp fra Google under lanseringsbegivenheten. Artisten Selena Gomez fortalte oss hvordan hun bruker tjenesten, som nå har sjangre, flere spillelister og muligheten til å se sangtekstene. Du kan også samarbeide med vennene dine og skape den ultimate spillelisten. Du kan også få personlig tilpassede anbefalinger.

Google Pixel 4a 5G og Google Pixel 5

Dette ver utvilsomt showets stjerner. Google begynte med å vise oss Google Pixel 4a 5G, der du skal få «det beste fra Google Pixel 4a sammen med en 5G-opplevelse». Skjermen er en stor kant-til-kant OLED, og i tillegg får man et kraftigere batteri, ultravidvinkellinse og en 3,5 millimeters hodetelefonutgang.

De har også noe for de litt mer kravstore forbrukerne. Google Pixel 5. Den representerer en vesentlig forbedring fra Pixel 4a 5G: den er vanntett, og har trådløs og reversert trådløs lading, slik at du kan lade dine Pixel Buds ved hjelp av telefonen. Den har dessuten 8 GB RAM.

Men det som virkelig skiller Pixel 5 fra konkurrentene, er programvaren. Pixel 5 og Pixel 4a 5G deler de samme kamerasystemene foran og bak. Google har kommet med en ny ultravidvinkellinse på baksiden, i tillegg til at HDR+ er blitt oppgradert med ny Google-teknologi, som Bracketing for å få skarpere fotografier. Night Sight er også blitt tilgjengelig via Portrait Mode, slik at du kan ta supre bilder ved bålkosen i mørket.

Og det er ikke alt. Portrait Light gjør nytte av AI for å belyse bildene dine bedre. Dermed kan du rydde opp i bilder som er blitt utblåste eller fått for tung skygge av sollyset. Tre nye stabiliseringsfunksjoner er også kommet for videoopptak: Låst, Aktiv og Cinematisk panorering.

Sist, men på ingen måte minst, har vi Extreme Battery Saver og Hold For Me. Med Extreme Battery Saver forlenger du batteritiden med inntil 48 timer ved å slå av apper du ikke trenger, Hold For Me vil gi deg beskjed om når en mottager er klar for å ta imot en oppringning fra deg. Disse funksjonene blir også tilgjengelige for eldre Pixel-telefoner, som for eksempel Pixel 4 og Pixel 3a.

Begge de nye telefonene får tre år med Android OS og sikkerhetsoppdateringer, tre måneder med Stadia Pro og YouTube Premium, 100 GB lagringsplass med Google One og dessuten Play Pass og Play Points gratis.

Google Stadia

Husker du Stadia? Ikke overraskende gjorde Google akkurat det. Nå får man en gratis prøverversjon av Stadia Pro. Den skal motivere flere brukere til å bli kjent med denne spillstrømmetjenesten. Gå gjerne til Stadias nettside for å teste den ut selv.

Google demonstrerte også hvordan Google Pixel 4a 5G vil gjøre den skybaserte spilltjenesten enda mer tilgjengelig nettopp ved bruk at 5G. Stadia skal også få Ubisofts kommende Immortals Fenyx Rising som eksklusivt spill.

Og det var alt for denne gang! Alle kunngjøringene, alle enhetene og massevis av anmeldelser å se frem til på TechRadar.