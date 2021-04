Googles Android Auto offisielt lansert i Norge

Det tok sin tid, men nå er endelig Android Auto å finne på Google Play i Norge, med norsk språk. Nyheten om at vi skulle få en offisiell norsk versjon fikk vi på tampen av fjoråret, men Google meldte i etterkant at lanseringen skulle utsettes på ubestemt tid – så forvirringen var dermed komplett da Google plutselig denne uken meldte at Android Auto nå var tilgjengelig for norske brukere.

Mange nordmenn har allerede vært flittige brukere av Android Auto på uoffisiell basis, for med Android er det ingen sak å installere programvare som ikke finnes på Googles appbutikk. Frem til nå har man uten problemer kunnet laste ned en APK-fil og installert Android Auto på de fleste Android-telefoner, men fra og med denne uken har det altså blitt enklere.

(Image credit: Mats Karlsson)

Android Auto er programvare man installerer på telefonen slik at man kan speile en del av mobilinnholdet på bilens multimediasystem. På denne måten får man tilgang til en rekke relevante apper via et brukergrensesnitt som er tilpasset bruk i bil.

I vår test (skrevet av våre britiske kolleger) skrøt vi av brukergrensesnittet, både det visuelle og stemmestyringen via Google Assistant, samt hvor enkelt systemet var i bruk.