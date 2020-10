«Ghost of Tsushima» får samarbeidsmodus senere i år

«Ghost of Tsushima» kommer til å få en ny coop-funksjon, slik at man kan spille sammen på nett, senere i år. Denne funksjonaliteten kommer til å være gratis for alle eksisterende eiere av spillet – men man selvsagt abonnere på PlayStation Plus. Mer overraskende er det kanskje at utviklerne også planlegger firespillermodus (såkalt raid-modus), som skal være klart noe etter tospillervarianten.



Nyheten kom i natt da et innlegg ble lagt ut på PlayStation-bloggen, forfattet av Darren Bridges, sjef for spilldesign hos Sucker Punch, la frem utviklernes planer. Den nye flerspillermodusen, ved navn «Ghost of Tsushima: Legends», skal visstnok være «en helt ny opplevelse». Modusen går bort fra hovedprotagonisten Jin, og «Legends» skal istedenfor fokusere på fire krigere som bringes til live via historiene innbyggerne i Tsushima forteller.

«Legends» vil finne sted i en langt mer mytologisk-rettet setting enn hovedspillet, og skal ha blitt inspirert av japanske folkeeventyr. Du kommer til å kunne å velge å spille én av fire unike klasser: samurai, jeger, ronin eller snikmorder. Hver av den kommer til å ha sine helt egne ferdigheter og egenskaper – disse har til nå ikke blitt avslørt – og vi regner med at klassene vil vekselvirke bra med hverandre, slik at man har et insentiv til å variere litt i sammensetningene.

Flere oppdrag

Man vil kunne spille forskjellige typer oppdrag i «Legends». Grupper på to spillere vil kunne ta del i en rekke historiedrevne oppdrag der man samarbeider om å nå målene, og dette vil etter sigende øke vanskelighetsgraden, og tvinge en til å samarbeide for å klare brasene. Grupper på opptil fire spillere skal derimot kunne spille sammen i «bølge-baserte overlevelsesoppdrag.» Og hvis det ikke er innhold nok vil det i etterkant av «Legends» komme en oppdatering som legger til den ovennevnte «raid»-modusen.

«Det har vært givende å se de utrolige reaksjonene fra alle dere som har spilt gjennom 'Ghost of Tsushima'», sier Bridges i blogginnlegget. «Vi har sett mange av dere strømme at dere spiller gjennom spillet, og gleder oss til å åpne opp denne nye muligheten til å spille sammen! Vi er glade for å kunne tilby denne modusen helt gratis til eksisterende eiere av 'Ghost of Tsushima' som en takk til alle våre spillere, og vi ser frem til å høre hva dere synes!»



Flere detaljer om de ulike karakterklassene og spesialtilpasningene i «Ghost of Tsushima: Legends» vil slippes nærmere lanseringen.