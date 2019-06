George R. R. Martins neste prosjekt er et spill fra FromSoftware

Ryktene om et samarbeid mellom George R. R. Martin og FromSoftware har versert en stund, og etter en massiv lekkasje fra Bandai Namcos hjemmesider, som fant sin vei til nettet nå rett før E3 2019, har man en rekke detaljer fra det kommende spillet «Elden Ring» ifølge Gematsu.

Blant de ovennevnte detaljer finner man at spillet vil komme ut på PS4, Xbox One og på PC, hvilket hinter til en lansering før snarere enn siden, siden nestegenerasjonskonsoller ikke blir nevnt. Spillet kommer til å befinne seg i action-RPG-sjangeren, og settingen vil være en kreasjon i regi Hidetala Miyazaki og George R. R. Martin, sistnevnte mest kjent som forfatteren av «A Song of Fire and Ice»-serien (bøkene «Game of Thrones» er basert på).



Bortsett fra dette ble lite annet avslørt, men beskrivelsen av spillet nevner at «fare og oppdagelse finnes bak hvert et hjørne i FromSoftwares hittil største spill».

Ryktene vi hørte før lekkasjen ymtet om en offisiell annonsering nå på søndag, under Microsoft sin presentasjon under E3 2019. Det er derfor nærliggende å tro at vi finner ut mer i morgen klokka 22:00.

Samarbeidet mellom FromSoftware og George R. R Martin gir antageligvis en del mening for fans av «Dark Souls» og «A Song of Ice and Fire»-serien. Begge inneholder en brutalitet uten sidestykke, og det er gjerne derfor mange finner disse historiene så besnærende.



I FromSoftwares spill ser man døden i hvitøyet kontinuerlig. I George R. R. Martins historier er ingen karakterer trygge, selv de mest populære. Mens «Dark Souls», «Bloodbourne» og «Sekiro: Shadows Die Twice» har foregått i dystre verdener, kan samarbeidet med Martin bety et noe mer fargesprakende univers. Og gitt at dette kommer til å bli FromSoftwares hittil største spill er det nærliggende å tro at det er snakk om en stor og vidstrakt såkalt åpen verden.

Følg med nå under E3 2019 for å finne ut mer om «Elden Ring» og alle de andre kommende storspillene.

