Gent – Molde: Slik ser du Conference League-kampen uansett hvor du befinner deg

Molde tapte gruppefinalen mot svenske Djurgården sist uke. De blåkledde ledet 2-0, men klarte likevel å rote det og ved sluttsignalet sto det 2-3 til svenskene.

Førsteplassen er avgjort, men det er likevel spenning til siste spark på ballen for Molde. De har nemlig mulighet til å kapre andreplassen i gruppa, og skaffe seg playoff i februar neste år. Et uavgjort holder for moldenserne, mens kun seier duger for Gent. I det motsatte møtet spilte lagene 0-0.

Hjemme i Eliteserien har Molde innkassert gullet på imponerende vis etter utrolige 15 strake seirer. I sin hjemlige liga befinner Gent seg på 8.plass - hele 16 poeng bak tabelltopp. Bare 1-1 borte mot gruppe-jumbo Shamrock Rovers for en uke siden var en nedtur for sveitserne.

Les videre for å finne ut hvor du kan se Molde sin Conference League-kamp i Norge.

Gent – Molde slik ser du kampen i Norge

To gode nyheter for Molde er at Martin Linnes og Magnus Wolff Eikrem er spilleklare. Linnes har vært ute med skade og ikke spilt de siste ukene. Om han får entre matta i kveld er usikkert. Eikrem er nærmere spill og man forventer at han kommer til å bidra borte mot Gent i kveld.

For Molde holder det å ta poeng for å bli toer i gruppa, men trener Erling Moe sa på pressekonferansen før kampen at bortelaget kommer ikke til å «gå for uavgjort».

Så nå gjenstår det bare å se om Molde kan ta med seg flyten fra Eliteserien inn i Europa-kampen. De har i alle fall spilt til tider nydelig fotball denne sesongen og fått selvtillit med en foreløpig andreplass i gruppen sin. Gent var på forhånd tippet som en kandidat til å vinne gruppa, men har skuffet. Dette er likevel en kamp hvor begge har noe å spille for, så man forventer full fyr fra start til slutt.

Les videre for å finne ut hvordan du kan se kampen uansett hvor du befinner deg.

Gent – Molde: Slik ser du kampen uansett hvor du befinner deg

