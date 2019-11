FP er Sigmas første speilløse fullformatkamera

Sigma har nevnt tidligere at de hadde et fullformatkamera på vei, og nå har de altså avduket det de har jobbet med den siste tiden.

Sigma FP har mål på kun 45.3 x 112.6 x 69.9 mm og det veier bare 370 g uten objektiv, noe som gjør det til verdens minste og letteste fullformatkamera.

Ifølge DPReview er kameraet utstyrt med en 24,6 MP bakbelyst fullformatsensor uten optisk lavpassfilter. Det var opprinnelig ventet at kameraet skulle få Sigmas Foveon X3-sensor, men selskapet har i stedet gått for et mer konvensjonelt Beyer-fargefilter slik man finner i en rekke andre kameraer.

Bilde 1 av 3 (Image credit: Sigma) Bilde: Sigma Bilde 2 av 3 (Image credit: Sigma) Bilde: Sigma Bilde 3 av 3 (Image credit: Sigma) Bilde: Sigma

Som ventet gjør kameraet bruk av objektivfestetypen L-mount, og kameraet har blitt avbildet med det nye 45 mm f/2.8 DG DN Contemporary-objektivet som har blitt annonsert samtidig. Sigma er en av tre partnere i L-mount Alliance sammen med Panasonic og Leica, og de to sistnevnte bruker allerede dette festet i sine kameraer.

FPs sensitivitet strekker seg fra ISO100 til 25600 og denne rekkevidden kan strekkes opp til ISO102,400 og helt ned til det som tilsvarer ISO6. (Ja, du leste riktig).

Bilder kan fanges i 14-bit raw i tillegg til JPEG, og raw-bildene lagres som DNG skal støtte i Photoshop og annen redigeringsprogramvare burde være sikret.

Kameraet er også utstyrt med en rekke andre teknologi som man forventer å finne i toppmodeller nå om dagen, som Eye AF som hjelper deg til å fokusere på motivets øyne og elektronisk lukker som sikrer at kameraet er stille når det tar bilder. Kameraet har også støtte for HDR.

Gode utvidelsesmuligheter

Video er også et viktig fokus for denne modellen, og det støtter 4K-video med 24 bilder i sekundet og CineDNG-formatet.

Det lille kamerahuset skal være utstyrt med 42 ulike forseglinger som sikrer at værbestandigheten er god, og det er gjort plass til USB 3.1, HDMI, en blitssynk-port og til og med mikrofoninngang. Du får ikke blitsfeste på toppen, men det skal være mulig å feste en konvensjonell blits ved hjelp av ekstra utstyr, og selskapet lover også at et stort utvalg av kameragrep og annen ekstrautstyr skal bli tilgjengelig.

Sigma FP kommer i salg senere i år, men vi kjenner verken nøyaktig dato eller pris foreløpig.