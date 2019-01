Fortnite brukes til å hvitvaske penger

«Fortnite» har gått gjennom en eksponensiell økning i popularitet på svært kort tid, og det har brakt med seg noen uheldige bieffekter. En av dem er bruk av plattformen til hvitvasking av penger.

Variety melder nå at en rapport fra nett-etteretningsbyrået SixGill viser at kriminelle gjør om stjålne kredittkort til penger gjennom transaksjoner som baserer seg på populariteten til ulike gjenstander i spillet.

Etter å ha opprettet en gratis konto, bruker hvitvaskeren et stjålet kreditt kort til å kjøpe spillvaluta (V-Bucks) og andre digitale gjenstander. Deretter selges kontoens innloggingsinformasjon på eBay og lignende tjenester, og også på det mørke nettet.

Hva er løsningen?

De involverte selger kanskje kontoene for mindre enn de er verdt, men prosessen gjør likevel stjålne kredittkort om til rene penger ved hjelp av spillet og betalingstjenester som PayPal.

Teknikken omtales som «Carding» og den er ikke unik for « Fortnite » , men den enorme populariteten til spillet og de tilhørende digitale kjøpene gjør det til en populær arena for slik aktivitet.

Det som gjør det vanskelig å bekjempe dette, er at mange som selger kontoene sine på tredjepartsmarkeder som eBay har skaffet seg alle sine V-Bucks og digitale gjenstander på lovlig vis.