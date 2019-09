Firefox 69 skjuler de digitale sporene dine

Mozilla har lansert Firefox 69 med nye sikkerhetsfunksjoner, som hjelper til å beskytte personvernet ditt og hindrer annonserer i å forfølge deg rundt på nettet.

Advanced Tracking Protection dukket opprinnelig opp i oktober i fjor som en valgfri innstilling, men den er nå aktivert som standard på både skrivebord og Android. I praksis blokkerer den informasjonskapsler fra tredjeparter, som er med på å følge aktiviteten din mens du beveger deg mellom nettsider.

Disse dataene kan over tid brukes til å bygge opp en unik profil om deg, og denne kan selges videre eller deles uten at du vet det eller godkjenner det.

Ifølge Mozilla har 20 prosent av brukerne allerede valgt å aktivere Advanced Tracking Protection, men funksjonen blir altså nå aktivert for alle med mindre man velger å deaktivere den. Du vet at den fungerer når du ser et litt blått skjold på adresselinjen.

Beskytt deg mot krytovalutautvinning også

Men Advanced Tracking Protection er ikke den eneste sikkerhetsteknologien som er aktivert som standard i Firefox 69 – beskyttelse mot kryptovalutautvinning er nemlig også på plass.

Slik utvinningsprogramvare kan stjele ressurser fra enheten din uten din godkjennelse når du besøker infiserte sider, og bruke dem til å utvinne kryptovaluta. Mozilla introduserte funksjonen i mai, og har nå innlemmet den blant standardinnstillingene.

Mozilla introduserte også en anti-fingeravtrykkteknologi i mai, som skal hindre annonsører i å bruke din enhets unike maskinvarekonfigurasjon til å følge deg rundt på nettet. Denne funksjonen er ikke aktivert som standard ennå, men du kan aktivere den ved å gå til Personvern og Sikkert i innstillingene og aktivere Streng-profilen.