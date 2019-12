Facebook bruker kunstig intelligens for å identifisere potensielle narkotikalangere

Facebook bruker AI-drevet «proaktiv deteksjon» for å identifisere narkotikarelaterte bilder før de blir sett eller rapportert av brukere. Selskapet håper at dette vil gjøre nettstedet mindre attraktivt som plattform for narkotikahandel.

– Vår teknologi er i stand til å oppdage innhold som inneholder bilder av narkotika og viser hensikten å selge med informasjon som pris, telefonnumre eller brukernavn for andre sosiale medier, forklarte Kevin Martin, leder for Facebooks offentlighetspolitikk i USA.

Martin sier at bruk av kunstig intelligens for å finne disse bildene betyr at menneskelige moderatorer har mer tid til vanskeligere oppgaver som å identifisere trender i narkotikasalg, finne sider, grupper og hashtags relatert til narkotikabruk.

Tar tak i opiat­epidemien

Facebook har også blitt med Twitter og Google i en koalisjon som har fått navnet «Tech Together to Fight the Opioid Crisis», som har målsetningen å finne den beste måten å bekjempe det stadig voksende problemet med opioid-avhengighet.

Representanter fra de tre selskapene skal møtes i Washington DC, for å snakke med eksperter og spesialister som jobber innen forebygging, behandling og rehabilitering.

Det estimeres at det er over to millioner mennesker i USA alene som er avhengige av opioider (både reseptbelagte og illegale varianter) og mer enn 49.000 tusen mennesker døde som et resultat av overdoser i fjor. I Norge ble man særlig oppmerksom på problemet omkring 1950-tallet, med en særlig vekst fra 1970-tallet og utover, da primært i form av heroin. Fra 2005 til 2013 var det mer enn en dobling i antall brukere av sterke opioider i Norge.

– Facebook sine tjenester gir venner, familier og støttegrupper muligheten til å hjelpe hverandre gjennom vanskelige tider, noe som gjør det enklere for mennesker som kjemper mot avhengighet og de som er pårørende i denne kampen med å få de ressurser de trenger, sier Kevin Martin.

– Vi ser frem til å bruke vår allianse til å finne nye måter å øke vår påvirkning gjennom samarbeid, og støtte det viktige arbeidet til våre partnere, avslutter Martin.