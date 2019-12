Epic Games Store skal gi bort et nytt gratis spill hver dag i 12 dager

Epic Games har allerede for vane å gi bort nye spill annen hver uke til alle som besøker nettbutikken deres, men nå ser de ut til å at de skal øke takten kraftig i forbindelsen med det kommende julesalget.

De skal nemlig gi bort et nytt spill hver dag 12 dager på rad, og det hele starter 19. desember. Det er imidlertid fortsatt uklart hvilke titler det blir snakk om.

Helt siden Epic Games Store ble lansert for rundt et år siden har de altså hatt for vane å gi bort spill annenhver uke, og dette har vært snakk om alt fra kjente og relativt nye spill til mer ukjente indie-spill. Dermed er det gode sjanser for at spillene som dukker opp fra den 19. desember, vil være spill du faktisk er interessert i å eie.

Det er imidlertid verdt å merke seg at butikken holder salg samtidig, noe som sikkert betyr at de fortsatt kommer til å ta betalt for de mest populære spillene og at gratisspillene kanskje først og fremst er ment å lokke folk inn i butikken.

I skrivende stund er for øvrig spillene The Escapists og The Wolf Among Us gratis hos Epic Games, så det er bare å ta turen dit om du kunne tenke deg å ha dem i biblioteket ditt uten å betale en krone.