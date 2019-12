«PlayerUnknown's Battlegrounds» kan komme til PS4 i desember

Da spillet var ferdig i Xbox sitt Game Preview-program i september, ble «PlayerUnknown's Battlegrounds» introdusert med all blest og fanfare man kan forvente av en konsoll-eksklusiv tittel - med konsollpakker, Xbox One-kontrollere og et nytt kart.

Entusiasmen har siden dødd noe ut i skyggen av populariteten til andre lignende spill som Fortnite, men den entusiasmen kan bli tent igjen hvis spillet kommer på PS4 neste måned.

Ryktet oppstod etter at det koreanske vurderingsstyret ved en feiltagelse publiserte detaljer om spillet. Nå ligger det et innlegg på spillforumet ResetEra som inneholder bilder med tilhørende ID som angivelig stammer fra en Playstation-server, og som skal bli publisert på Playstation Network.

Hverken Sony eller PUBG Corp. har offisielt bekreftet at spillet kommer til å lanseres på PS4 i neste måned, men det gir mening at avtalen om eksklusivitet avsluttes akkurat ett år etter at spillet ble lansert på Xbox One (inkludert tiden spillet var i Game Preview-programmet).

Om PUBG skulle komme til Playstation så vil det være en seier for Sony og et lite tap for Microsoft, som ikke har hatt de beste erfaringene med eksklusive titler så langt.

Men det er også gode nyheter rundt PUBG for Xbox-eiere. Microsoft hintet på Twitter om at de ville komme med store nyheter om spillet under sitt X018-arrangement i Mexico City 10. november – det kan dreie seg om et nytt kart eller muligens en ny game mode.

Tune in to #X018 at 3 PM CT November 10 for:🐔Big #PUBG news🏹The Forge expansion for Shadow of the #TombRaider🧟#StateofDecay2 updates👀And more exclusive lookshttps://t.co/II5cAODlxn pic.twitter.com/7P0csGpVbaNovember 5, 2018

Kilde: Eurogamer