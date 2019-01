Enda en oppdatering skaper problemer for Windows 10

Microsofts nyeste samling av månedlige sikkerhetsoppdateringer ser ut til å skape store problemer – ikke bare for Windows 7-brukere – men også for de som kjører April-oppdateringen for Windows 10.

Det blir ikke bedre av at dette gjelder majoriteten av Windows 10-brukere, etter at høstens oktoberoppdatering måtte stoppes på grunn av store problemer med ulike feil.

Det har dukket opp en rekke tilbakemeldinger på nettet fra Windows 10-brukere som har problemer med oppdateringen som går under navnet KB4480966. Dette er en oppdatering som skal rette en rekke feil i blant annet PowerShell, Microsoft Jet Database Engine og Windows sin DHCP-klient, i tillegg til problemer i Microsoft Edge og Internet Explorer.

MSPoweruser rapporterer at denne oppdateringen har gitt folk problemer med nettverksforbindelsen og problemer med starte programmer. I tillegg opplever noen også at Windows Hello feiler, og noen har også opplevd å få blåskjerm.

Windows 10 UpdateJanuary 8, 2019—KB4480966 (OS Build 17134.523)has made run into a blue screen and took me an hour to solve it, so if anyone getting prompted for this updatedonot do it!#Windows10 #WindowsUpdate #StickyNotesFailureJanuary 10, 2019

Linker blir borte

Microsoft har også selv informert om enkelte feil som har fulgt med denne oppdateringen, som at noen brukere ikke får til å plassere web-lenker på startmenyen eller oppgavelinjen, og et problem der «tredjepartsapplikasjoner kan få problemer med å autentisere tilkoblingspunkter». Disse problemene skal imidlertid bli undersøkt for øyeblikk, og feilrettinger skal være på vei.

Forhåpentligvis vil Microsoft også løse problemene vi har nevnt over relativt snart.