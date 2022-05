En skjult funksjon i Google Maps' Street View er reneste tidsmaskinen

Google Maps er ikke bare til hjelp når man skal finne frem til en adresse, applikasjonen har også en skjult funksjonalitet som gjør den til en tidsmaskin.



Du kan dessverre ikke gå tilbake i tid og rette opp gamle feilsteg, men funksjonen gjør likevel at man kan gå gjennom Street View-arkivet og mimre, tenke tilbake på gamle dager og hvordan lokalområdet har forandret seg.



Hvis du er ute etter nostalgi kan dette være en hendig funksjon, og vi anbefaler helt klart at du prøver å sende Google Maps tilbake i tid. Det hele er såre enkelt.

Slik besøker du fortiden med Google Maps

For å bruke funksjonen må du først åpne Google Maps på PC-en din, og gå til Street View.



Den enkleste måten å gjøre dette på er å dra den lille gule mannen (Pegman) nederst i høyre hjørne inn i kartet og slippe ham ned i en gate eller vei. Når du holder inne museknappen på figuren vil gatene som kan brukes gløde blått.



Vel nede på gateplan kan du ta en titt øverst til venstre i vinduet. Her finner du en kort beskrivelse av hvor du er, og i rubrikken under står det Street View etterfulgt av en spesifikk måned og et spesifikt år.

Klikker du på den lille rubrikken, der det står Street View, får du opp et vindu med en tidslinje og noen punkter. Ved å dra den grå rundingen fremover eller bakover kan du se hvordan gaten så ut på forskjellige tidspunkter, ofte ti år tilbake i tid.



Når du har funnet ønsket tidspunkt kan du trykke på bildet i vinduet øverst til venstre og dra tilbake i tid.

Bilde 1 av 2 Times Square, New York i 2021 (Image credit: Future) Bilde 2 av 2 Times Square, New York i 2011 (Image credit: Future)

Det varierer fra sted til sted hvor mange bilder Google har tatt. Etter vår erfaring er det gjerne de større byene man får tilgang til mest informasjon. Enkelte steder i Oslo har blitt fotografert over et dusin ganger, mens andre bare kan skilte med ett eller to punkter.



Generelt sett er fungerer tidsreisen best i tilgjengelige gater i byer og større tettsteder, mens smågater og mer landlige strøk gjerne bare har blitt fotografert en gang eller to.



Hvis du har lyst til å lære mer om Google Maps og de ulike funksjonene applikasjonen kan tilby, så kan du ta en titt på to artikler skrevet av våre britiske kolleger: Én som presenterer fem funksjoner du antakeligvis ikke visste at fantes i Google Maps, og en annen som gir deg fem ytterligere funksjoner.