Elden Ring har fått nok en oppdatering som ordner opp i ytelsesproblemene

En rekke av problemene folk har hatt med Elden Ring på PC og PS5 begynner allerede å løse seg med den seneste oppdateringen fra FromSoftware. En del anmeldelser og kommentarer understreket tidlig at ytelsen på PC var merkbart dårlig. PS5-brukere har heller ikke vært helt fornøyde med verken ytelsen eller problemene med å få lagret spillet ordentlig om konsollen går i hvilemodus.



Elden Ring er det seneste spillet fra FromSoftware, en utvikler mest kjent for å lage svært vanskelige storspill, som eksempelvis titler fra Dark Souls-serien og Bloodborne. Forrige uke anbefalte FromSoftware at PS5-brukere som hadde problemer med å lagre spillet at en mulig løsning var å gå helt ut av spillet og faktisk skru av konsollen (ikke la den stå i hvilemodus), men også at en oppdatering var på vei.

PC-varianten har også slitt med hakking og andre ytelsesproblemer som skal blant annet ha vært forårsaket av at skjermkortet ikke ble brukt på riktig måte (mange mener også at den DirectX 12-baserte innlastingen av shadere står bak for eksempel hakkingen rundt Tree Sentinel-bossen.)



Som WCCFTech skriver, burde versjon 1.02.1 ha fått bukt med disse problemene, men det var slett ikke alle som var fornøyde. Oppdatering 1.02.2 hevder å ha løst problemene, og pekte til og med på et tilfelle der spillet tidligere krasjet fullstendig om man slåss mot Fire Giant-bossen.



Du kan lese hele notatet som fulgte med oppdateringen via den offisielle Twitter-kontoen til Elden Ring, og vi har sakset ut de mest relevante oppføringene under:

PC-oppdatering:

«Fixed an issue where the graphics card was not being used, resulting in slow performance.»

«Fixed a bug that caused the game to quit under certain conditions during a battle with the Fire Giant.»

«Fixed other bugs.»

PS5-oppdatering:

«Changes to save game progression even when the game is not terminated.»

Kommentar: Slapp av, det blir bedre

(Image credit: FromSoftware)

FromSoftware har fått rykte på seg å være lemfeldige i oversettelsen av spillene sine fra konsoll til PC, så det kom ikke bardus på at vi nå opplever en rekke programvarefeil, selv om dette er snakk om et storspill av dimensjoner. Det finnes antakeligvis drøssevis av problemer som kommer til å dukke opp i takt med at folk utforsker spillet, så det er verdt å ha is i magen om man vil ha en plettfri opplevelse, og ha i mente at slike problemer ikke er unormalt i produkter fra Demon Souls-utvikleren.



Det er en del andre klager som er forståelige. Spillet har for eksempel kun mulighet til å kjøre med en maksimal FPS på 60, på tross av at Bandai Namco har bekreftet at ray tracing-støtte skal være på vei (hvilket antakeligvis også vil inkludere DLSS.) Etter hvert vil det forhåpentligvis være mulig å få en ytelse god nok til at man kan ta i bruk gaming-skjermer med høy oppdateringsfrekvens, men med spillet låst på 60 FPS har disse liten nytteverdi.



Hvis du fortsatt lurer på om det er verdt å kjøpe Elden Ring nå, så kan det være en idé å la det gå en uke eller to og gjøre en ny vurdering. Hvis FromSoftware fortsetter å lage oppdateringer i samme tempo som nå, vil antakeligvis de største problemene være en saga blott om ikke så lenge.



Samtidig er det jo slik at de aller fleste anmeldelsene har skrytt spillet opp i skyene, og det er på ingen måte sikkert at du nettopp din PC har problemene vi nevner over. Vi har for eksempel få problemer med Elden Ring på vår maskin.