DJI Mavic 3-prisene lekket – kan koste over dobbelt så mye som DJI Air 2S

DJI Mavic 3-lekkasjene renner inn nå i forkant av lanseringen som presumptivt vil finne sted senere denne uken. Siste nytt er at vi nå har fått mer innsikt i hva den nye dronen kommer til å koste. Hvis du håpet på DJI Mavic 2 Pro-priser, så anbefaler vi at du biter tennene sammen og forbereder deg på vanskelige nyheter.



DJI-lekkasjemakeren @OsitaLV har avslørt hva de kinesiske prisene vil være for de tre variantene av DJI Mavic 3. Det vil si standardpakken, Fly More-pakken og den gjeve «Cine»-versjonen.



Hvordan skal vi så tolke disse prisene, og kan de oversettes direkte til norske kroner? Det er noen variasjoner i hvordan disse prisene får utslag i andre valutaer, men kort sagt: DJI Mavic 3 forventes å koste godt og vel dobbelt så mye som DJI Air 2S (som per nå koster i underkant av 9000 kroner i norske nettbutikker.)

Ifølge @OsitaLV indikerer de kinesiske prisene for DJI Mavic 3 at standardpakken kommer til å koste 2299 amerikanske dollar (rundt 19 400 norske kroner, og her i nord må vi nok også belage oss på et momspåslag og større kostnader for transport). Fly More-pakken, som normalt sett inneholder et ekstra batteri, propeller som lager mindre lyd, en skulderveske og en batteriladestasjon, forventes å koste 2799 amerikanske dollar (omlag 23 600 kroner.)



Disse prisene er bare barnematen å regne sammenlignet med det @OsitaLV regner med Mavic 3 Cine-pakken kommer til å gå for. Denne varianten skal etter sigende ha en intern SSD på 1 TB, samt en ny versjon av DJIs Smart Controller (DJI RC Pro), og forventet pris skal være hele 5199 dollar, eller nærmere 44 000 kroner (pluss moms og andre tillegg). Da begynner vi faktisk å nærme oss det nye gimbalkameraet fra DJI, nemlig 6K-varianten av Ronin 4D, som koster 75 990 kroner i Norge.

Something you cannot afford! pic.twitter.com/FeB5z3nJxHOctober 30, 2021 See more

Det er mulig at DJI Mavic 3 kommer til å koste noe mindre enn disse estimatene, siden @JasperEllens (som har vært kilde til mange av de tidligere Mavic 3-lekkasjene) mener å vite at fordelingen snarere vil se slik ut: 2000 dollar (omlag 16 900 kroner) for standardversjonen, 2800 dollar (omlag 23 600 kroner) for Fly More-pakken og 4800 dollar (omlag 40 500 kroner) for Cine-varianten.



Uansett hvem som har rett, så det likevel snakk om en betydelig økning i pris kontra det man fikk DJI Mavic 2 Pro til ved lansering. Da den dukket opp i butikkene i 2018 kunne man få den til under 15 000 kroner. I Norge, litt avhengig av hvor mye vi må legge til når det gjelder moms og samlet frakt, så kan vi ende opp med over 40 % høyere pris for standardpakken, hvis de snilleste estimatene stemmer.

Kommentar: Mavic-prisene i stratosfæren?

(Image credit: WinFuture)

Hvis prisspådommene for DJI Mavic 3 viser seg å være riktige, så vil de nye dronene i praksis ha hoppet et segment opp i pris. Det ville i så fall være synd for alle entusiastene som ikke nødvendigvis ønsker å ta steget opp til proff-droner, og vil gjøre at DJI Air 2S blir enda mer besnærende. Likevel har nok DJI sine grunner.



Først og fremst ymter lekkasjene og ryktene om at DJI Mavic 3 kommer til å ligge, rent teknologisk, hakket over forgjengeren. Vi regner med at vi vil bli servert en relativt kompakt foldbar drone med en Four Thirds-sensor på 20 MP – det er et heftig hopp opp i kvalitet kontra Mavic 2 Pro, med sin én-tomme-store sensor. Kamerasystemet forventes også å inkludere et telefotokamera på 12 MP.



I teorien vil Mavic 3 altså være en slags kombinasjon av Mavic 2 Pro og Mavic 2 Zoom, selv om det skal være snakk om at brennvidden på telefotoobjektivet skal være låst på 160 mm, snarere enn en faktisk zoomlinse på 24 mm-47 mm, som vi så i sistnevnte drone. Mavic 3 forventes også å ha et langt større batteri enn noen annen drone i Mavic-serien, hvilket gjør at den skal kunne klare å holde seg i lufta i hele 46 minutter av gangen.



Det er også andre faktorer i spill når prisen nå spås. DJI er ikke immune mot de utfordrende effektene pandemien har hatt på forsyningskjeder og brikkeproduksjonen. Det kinesiske selskapet har også måttet forholde seg til å bli innlemmet i USAs handelssvarteliste (hvilket skjedde i fjor), noe som fortsatt skaper gnisninger.



Summerer man alt opp er det ikke rart at DJI Mavic 3 nå gjør et byks opp til et mindre prisfokusert segment. Det er på ingen måte det eneste fotoproduktet som har gått i samme retning i det siste – Sony A7 IV ble for eksempel nylig lansert til omtrent 25 % høyere pris enn forgjengeren A7 III.



Det betyr likevel at drone-tilhengere har et vanskelig valg foran seg. DJI Mavic 3 kommer antakeligvis til å være den gjeveste kompaktdronen på markedet, og vil kunne tilby kameraytelse på høyde med et flyvende kamera med utskiftbar optikk, samtidig eksisterer fortsatt DJI Air 2S, som helt sikkert fortsatt vil være fristende for de fleste amatør-piloter.