DJI innrømmer at DJI Mini 2 har problemer med batteriet – løsning er på vei

DJI har kommet med en offisiell uttalelse i forbindelse med at brukere hevder DJI Mini 2 har hatt problemer med batteriene. Dronegianten sier at en firmware-løsning er på vei for å få bukt med problemene.



Tidligere denne uken, særlig etter at en video fra YouTuber Ian in London ble publisert, så vi at en økende mengde personer mente å vite at DJI Mini 2 har hatt opplevd problemer med at batteriet ikke har mistet spenning, noe som på sikt kan skade levetiden når de lagres i dronen eller i ladestasjonen.



Problemet stammer fra at batteritypen, LiPo (Litiumpolymer), av samme type som sitter i DJI Mini 2, ideelt sett bør utlades sakte etter at de har blitt fulladet, siden dette hjelper på levetiden og kan forhindre problemer på sikt. DJIs såkalte Intelligent Flight Batteries gjør normalt det, men mange brukere har opplevd at nettopp DJI Mini 2-batteriene ikke gjør det – noe den offisielle uttalelsen bekrefter.

En talsperson for DJI fortalte oss det følgende: «DJI jobber med en firmware-oppdatering for Mini 2 og batterisystemet i denne modellen, slik at det starter en automatisk utlading når batteriet er i dronen eller ladestasjonen og ikke har blitt brukt på en stund.»



«Når plassert i dronen eller ladestasjonen bruker batteriet ørsmå mengder strøm på å opprettholde viktige funksjoner, og starter ikke den automatiske utladingen. For kunder som lagrer dronen over lengre tid, anbefaler DJI at batteriet fjernes fra dronen og/eller ladestasjonen uansett om firmwaren er oppdatert eller ei. DJI kommer med mer informasjon om timing når denne informasjonen blir tilgjengelig» fortsatte vedkommende.

Slik er det altså – du bør fjerne batteriet fra DJI Mini 2-dronen eller ladestasjonen hvis du ikke har planer om å bruke den på noen uker, uansett hva slags firmware-versjon du har. Er du av typen som glemmer dronen i skapet litt for lenge av gangen (eller simpelthen ikke har som vane å fjerne batteriet fra enheten), så er en ny firmware-versjon på vei, som skal implementere en automatisk utladning slik at batteriet får bedre levetid.

(Image credit: DJI)

Full charge ahead

Det finnes verre problemer med batterier enn dette, faktisk er dette auto-utladningsproblemet en bagatell. Det er tross alt ikke noe som påvirker dronen i flukt, og er antageligvis ikke noe som DJI Mini 2-eiere flest har laget merke til.



Mini 2 ble lansert for ganske nøyaktig ett år siden, og har vært på vår liste over de beste nybegynnerdronene siden den gang. Det er likevel verdt å kjøre en oppdatering av firmwaren når den blir lansert, siden det kan ha innvirkning på batterilevetiden på lang sikt – særlig om du, i likhet med oss, ofte glemmer å fjerne batteriet mellom drone-turer.



Det har heldigvis ikke vært noen indikasjoner på at disse problemene har påvirket andre DJI-droner, som for eksempel nye DJI Air 2S. Mellomsjiktsmodellen Air 2S bruker en helt annen type batteri enn de mindre dronene fra DJI, så batteritrøbbelet er eksklusivt til Mini 2.



Gitt at sistnevnte er ett år gammel, så lurer du kanskje på om oppfølgeren kommer snart. Så langt har vi ikke hørt noen rykter på den fronten, men vi har fått noen indikasjoner på at en DJI Mavic 3 Pro er på vei – ifølge ryktemølla skal dette være neste drone ut av DJI-hangaren.