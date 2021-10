DJI annonserer enorm trippellansering – får vi endelig se DJI Action 2 og DJI Mavic 3 Pro?

DJI har slått på stortromma og annonsert intet mindre enn tre separate lanseringsarrangementer for nye produkter, der alle skal foregå innen én måned. Det vil med andre ord si at en dugelig dose ny teknologi er på vei fra dronegiganten i nær fremtid, men hvilke tre produkter er det snakk om?



«Good things come in threes» melder DJI i en teaser (se bildet over) publisert via selskapets Twitter-konto. Det er sjelden kost at et stort teknologiselskap annonserer tre separate evenement på én og samme tid (det er snakk om 20. oktober, 27. oktober og 5. november.) Ryktebørsen er selvsagt i fyr og flamme.



Basert på de seneste ryktene er vi rimelige sikre på hva to av de tre arrangementene skal presentere. Ferske spekulasjoner signert nettsteder som DroneXL har ymtet om at 27. oktober skal være lanseringsdatoen for DJI Action 2 – og gitt at actionkameraet forventes å være modulært er det rimelig å anta at det som ser ut som koplingspunkter i det midtre bildet i teaseren er Action 2.

Det mest spennende arrangementet av de tre kommer nok til å være det som foregår den 5. november. Vi har sett en økende mengde lekkasjer for den svært etterlengtede DJI Mavic 3 Pro-dronen, inkludert et ganske så skarpt bilde. Ryktene skal ha det til at denne vil lanseres i november.



Forrige gang vi hørte snakk om en mulig slippdato for Mavic 3 Pro var det mange som mente at 15. november var et sannsynlig tidspunkt, men DJI-lekkasjemakeren Jasper Ellens hevder at batterilogoen i den nye teaseren til DJI er fra den ovennevnte dronens batteri – hvilket betyr at det er mulig at Mavic 3 Pro kan komme den 5. november, litt tidligere enn tidligere antatt.



Selskapet har ikke ligget på latsiden i det siste. Vi har relativt nylig hatt lansering av DJI OM 5, en smarttelefon-gimbal, og DJI Pocket 2, så noen oppfølgere til disse får vi nok ikke se. Det kan likevel hende at et av produktene som kommer i tiden fremover kan være relatert til tidligere produkter – eller kanskje er det noe i andre enden av skalaen, noe av det mer profesjonelle slaget, kanskje i samme dur som lekkasjen fra @OsitaLV i august.



Uansett hvordan vi vrir og vender på det blir det svært spennende når DJI nå i de nærmeste 30 dagene skal komme med helt nye produkter – så hvis du har hatt planer om å kjøpe deg en drone, et actionkamera eller noe annet videorelatert fra den kinesiske dronekongen, så vil vi anbefale på det sterkeste å vente til vi vet nøyaktig hva som kommer til å bli presentert de tre ovennevnte dagene.

Kommentar: DJI planlegger en eksplosiv årsavslutning

2021 har vært året for utsettelser og forsinkelser innen teknologi, så det er godt å se at DJI nå trosser mørketiden med annonseringen av tre nye lanseringer – introduksjonen av tre nye produkter på rappen, i et Twitter-innlegg, er ikke hverdagskost.



Spørsmålet nå er hvorvidt produktene kommer til å levere varene, nå som innlegget har pisket opp stemningen noe voldsomt. Basert på de seneste ryktene, og DJIs tidligere meritter, så har vi på følelsen at selskapet sitter inne med noen skikkelige godsaker.



Mest sannsynlig er det at DJ Action 2 blir lansert, gitt alle ryktene som har gått om kameraet i det siste – det er for eksempel ikke så lenge siden manualen ble lekket på nett, mens den offisielle innpakningen dukket opp i en YouTube-video, som i ettertid ble redigert. Ryktene pekte på 27. oktober som den mest sannsynlige lanseringsdatoen i forkant av teaseren som ble publisert i dag, og det ser ut til at spådommene kommer til å gå troll i ord.



Det alle lurer på nå er hvorvidt DJI Mavic 3 Pro kommer til å vise sitt åsyn på en av de andre to dagene. Spekulasjoner om DJIs nye flaggskip har økt i omfang i det siste, og kilder som tradisjonelt har hatt en bra treffprosent når det gjelder DJI-lekkajser – inkludert @OsitaLV og @JasperEllens – virker rimelig sikre på at dronen er rett rundt hjørnet.



Sistnevnte mener at batteriikonet i teaseren, som representerer lanseringen 5. november, stammer fra DJI Mavic 3 Pro. Et ferskt innlegg fra @OsitaLV, som omtaler en lekkasje fra @GAtamer, avslører noe som etter sigende skal være dronens nye batteri – som helt klart ligner på logoen i DJI-teaseren. Likevel, selv om Mavic 3 Pro-lanseringen virker sannsynlig per nå, så er 5. november noe tidligere enn det vi hadde forventet.



Det største mysteriet er hvilket video-produkt det første evenementet skal presentere. Det blir spennende å se om ryktemølla klarer å grave frem noe mer i løpet av den drøye uken vi må vente for å få fasiten.