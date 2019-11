Disney+ skal koste nesten halvparten av Netflix

Disney har sluppet en flom av nye informasjon om den nye strømmetjenesten de jobber med, og vi har også fått en titt på hvordan tjenesten vil se ut i tillegg til detaljer om eksklusive titler som vil bli tilgjengelig.

Er du kjent med Netflix, vil du kjenne deg godt igjen i Disney+. Grensesnittet blir organisert som blokker med anbefalte serier og filmer sammen med nytt innhold. Tjenesten skal også få fem såkalte hub-er sentret rundt de største merkevarene til selskapet: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars og National Geographic.

Thrilled to share a first look at Disney+ with you! pic.twitter.com/iiqjFjaNraApril 11, 2019

Som forventet blir tjenesten kompatibel med de fleste smart-TV-er, nettlesere og mobile enheter.

I en serie tweets ble det også avslørt at du vil få mulighet til å laste ned innhold og se det uten nett, og du vil kunne tilpasse profiler med personlige valgte Disney-figurer.

Disney har også sluppet lanseringsdato og pris for Disney+ i USA, og tjenesten blir tilgjengelig der fra 12. november for 6.99 dollar i måneden eller 69.99 dollar i året. Dato og pris for andre deler av verden vil nok dukke opp snart, men det er uansett spennende å se at den amerikanske prisen ligger på nesten halvparten av prisen for Netflix.

Når Disney+ kommer til Norge er altså usikkert, men vi mistenker at det ikke blir så lenge til i og med at nordmenn er storforbrukere av tjenester som Netflix fra før.

Masse innhold på vei

Samtidig har selskapet også annonsert en haug med nytt innhold, som Marvel-serier med Hawkeye, Loki, Falcon, Winter Soldier, Scarlet Witch og Vision, en ny Star Wars-serie som har fått navnet The Mandalorian og en ny serie med klassiske figurer fra filmer som Toy Story og Monsters, Inc.

Det kommer også frem at Captain Marvel, hele Disneys Signature Collection, alle Pixars kortfilmer og en ny Lady og Landstrykeren-film skal bli tilgjengelig på lanseringsdatoen.

Disney lover at tjenesten skal ha 7500 episoder og 500 filmer tilgjengelig i løpet av det første året, inkludert alt fra Pixar og Star Wars, og disse skal suppleres av originalfilmer som Togo, Star Girl og Timmy Failure.

Vår alles favorittfamilie

En av de mer spennende annonseringene følger også fra Disneys nylige oppkjøp av 21st Century Fox, for selskapet lover at de skal gjøre alle de 30 sesongene av The Simpsons tilgjengelig fra første dag.