Dette kan være Apples plan for å gjøre skjermhakket til iPhone 12 mindre

Etter sigende er Apple allerede i gang med å teste nye Face ID-prototyper som tar i bruk nye optiske løsninger – noen små nok til at selskapet kan krympe skjermhakket i fremtidige telefoner, hvilket også kan inkludere den kommende iPhone 12-serien.



Apple jobber med flere variasjoner med Face ID-komponenter ifølge Ben Geskin, med oppfølgende artikkel av PhoneArena. Dette inkluderer objektiver som vil gjøre skjermhakk mindre – eller potensielt så små at de kan monteres i selve toppkanten på telefonen.

Apple is testing a few Face ID prototypes with new optics, some are smaller in width, some are narrower to fit in the top bezel.October 22, 2019

I tillegg kan de nye Face ID-systemene være raskere og sikrere – og også muliggjøre skanning fra bredere vinkler, inkludert når telefonen ligger flatt.



Det eventuelt nye – og kanskje mindre – skjermhakket ser ut til å være på vei kun til (det vi regner med kommer til å hete) iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max. Denne antakelsen gjøres på bakgrunn av kostnadskutt i basismodellen iPhone 12 (på samme måte som iPhone 11). Men det finnes også en godbit for basismodellen i dette – den nye budsjettutgaven vil etter sigende droppe LCD-panelet fra 2019-modellen og heller inkludere en OLED-skjerm. Dette er store nyheter, om den lekkede informasjonen stemmer.

Det er mer: nytt kamera og 5G

Av andre lekkede detaljer kan nevnes at hovedkameraet forsatt vil befinne seg i en kamerablokk, som før, men at noen av telefonene kan få en såkalt Time of Flight-sensor, og at iPhone 12, altså basisvarianten, også kan få enten ToF eller en telefotolinse.



Chassiset på telefonene skal også få en bredere antenne på toppen, bunnen og på sidene – over 1 mm tykk – slik at disse skal kunne håndtere 5G-nettverk, hvilket antas at vil bli støttet i alle iPhone-modeller som lanseres i 2020.



Så er det også slik at selv om iPhone 12 Pro-modellene forventes endelig å gå over til USB-C (mens de billigere modellene fortsetter med Lightning), så later det til at den lekkede informasjonen tyder på at Apples plan på sikt er å droppe inn- og utganger fullstendig. Lading vil skje trådløst mens såkalt UWD (ultra-wideband)-teknologi vil stå for dataoverføring. Denne planen er for øvrig ikke ment å tre i kraft før 2023 ifølge Geskins informasjon.