Den nyeste oppdateringen til Windows 10 fører etter sigende til blåskjerm

Brukere av 1903-oppdateringen til Windows 10 (May 2019 Update) får flere og flere problemer med den allerede problematiske KB4517389-pakken, som kom tidligere denne måneden. Nå sies det at den forårsaker BSOD (blåskjerm) eller problemer med i det hele tatt å starte opp maskinen.

Dessverre er det, som Windows Latest rapporterer, flere brukere på Answers.com-forumet som retter skylden mot KB4517389 når det gjelder blåskjermproblemene der man får en feilmelding som impliserer «cldflt.sys». Akkurat den prosessen – som har med cloud-løsninger å gjøre (antageligvis OneDrive) – er ikke årsaken til problemet, ifølge en frivillig moderator på Microsofts hjelpeforum.



Avinstallerer man oppdateringspakken blir problemet borte, og for øyeblikket er det dette man anbefales å gjøre om man opplever problemer.

Samtidig har feilen blitt rapportert til Microsoft via tilbakemeldingsfunksjonaliteten til Windows 10, så forhåpentligvis blir dette grundig undersøkt. I tillegg til dette snakker andre brukere om problemer med i det hele tatt å starte opp maskinen, så det kan se ut til at det er dugelige mengder grus i maskineriet akkurat nå.

Ødelegger Basic

Det finnes også andre klager, vedrørende at noen applikasjoner ikke takler KB4517389-oppdateringen, særlig Visual Basic 3, som også starter å fungere igjen om man avinstallerer den ovennevnte oppdateringen.



I tillegg er det en del eldre 16-bit-programvare, skrevet i Visual Basic 3, som på samme vis berøres av oppdateringen, ifølge en bedriftskunde.



Sist uke hørte vi om at VMware 14 ikke fungerer i Windows 10 etter at man installerer KB4517389, og også problemer med Microsofts egen Edge-nettleser.



Dette følger i kjølvannet av et drøss andre feil forårsaket av den ovennevnte oppdateringen, inkludert at Start-menyen slutter å fungere (nok en gang – siden dette også var en bieffekt av en oppdatering som kom tidligere.)