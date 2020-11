Den første spin-off-serien basert på «The Mandalorian» kan handle om Boba Fett

Det har bare kommet ut to episoder av sesong to av «The Mandalorian», men Lucasfilm forbereder seg allerede på innspillingen av en spin-off-serie, ifølge en ny artikkel – som etter sigende skal starte filmingen før tredje sesong starter sin produksjon. Spin-off-serien kan være fokusert på Boba Fett.



En artikkel signert Deadline nevner en mulig Boba Fett-basert miniserie, og at denne kan være i gang med filming allerede neste uke. Artikkelen er ikke videre konkret i sine antagelser, men nevner også i forbifarten at det er en mulighet for at det kan være «The Mandalorian» sesong tre som allerede nå skal begynne filmingen – produksjonen dukket nylig opp i bransjebladet Production Weekly under tilnavnet «Buccaneer».

Artikkelen klarer dermed ikke helt å bestemme seg hvorvidt det er snakk om en Boba Fett-spesifikk serie, men det later likevel til å være ganske sikkert at det er snakk om et Mandalorian-relatert prosjekt som er i emning. Disney har tidligere vært klare på at de er interesserte i å lage spin-off-produkter tilknyttet serien.



Tredje sesong av «The Mandalorian» har ennå ikke blitt offisielt bekreftet av Disney+, men skaper Jon Favreau snakket ganske åpent om at arbeidet allerede var i gang under intervjuer i tilknytning lanseringen av sesong to. En tredje sesong vil ikke komme bardus på noen – dette er tross alt Disney+' flaggskip når det gjelder eksklusive TV-serier, og det beste som har blitt laget i Star Wars-universet på årevis.

Under vil det forekomme en del avsløringer vedrørende hendelser i «The Mandalorian» sesong 2 – se de to episodene som har kommet før du leser videre!

Hva med Boba Fett?

Selv om det nærmest er garantert at Boba Fett på et eller annet tidspunkt kommer til å dukke opp i sesong to av «The Mandalorian», gitt at vi fikk et glimt av han på slutten av førsteepisoden, så vil en miniserie gi Lucasfilm muligheten til til å utforske karakteren, og hva Fett har holdt på med i tiden etter at han endte opp i en Sarlacc.



For et par år siden ble det planlagt en Boba Fett-film med James Mangold i førersetet («Ford v Ferrari», «Logan»), men etter at «Solo» gjorde det dårlig på kino virket det som om Lucasfilm beveget seg bort fra idéen om å produsere spin-off-filmer om eldre karakterer.

Kan det være mulig at TV-serien plukker opp noen av trådene som ble startet i forbindelse med Mangold-produksjonen?



I «The Mandalorian» blir Boba Fett traktert av Temuera Morrison, den samme skuespilleren som spilte Jango Fett i «Star Wars: Episode II – Attack of the Clones».