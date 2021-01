Den 8. januar kan du kjøpe en svart PS5 med PS2-design – men det er mange om beinet

Gamere har higet etter en svart PS5 helt siden Sony først annonserte den tofargede originalvarianten, og nå ser det ut til at folket får som det vil.



Svarte retro-inspirerte PS5-konsoller samt matchende DualSense-kontrollere skal legges ut for salg den 8. januar, og skal leveres senere i vår. Designet skal emulere den ikoniske PS2-konsollen, som til dags dato er den bestselgende PlayStation-maskinen (155 millioner enheter solgte på verdensbasis.)



Den slående forandringen utføres av SUP3R5, en gjeng som offisielt ikke har noe med Sony å gjøre. Godsakene kan sees via denne lenken.

Det kommer kun til å produseres 304 enheter av denne typen, så om du har lyst på en svart PS5 som ligner PS2, så er man avhengig av både å være kjapp på labben og ha en god dose flaks. Hvorfor bare 304 stykker, sier du? Vel, det hele skal være en referanse til datoen PS2 ble lansert på, altså 03/04/00 (hvis de blir populære bør de kanskje vurdere 30 400 enheter, synes vi.) Hvis du kun er ute etter en svart DualSense-kontroller, så kan det være noe enklere å få tak i, siden selskapet skal lage 500 av disse.

SUP3R5 har annonsert at man kan bestille disse svarte variantene fra og med klokken 21:00 den 8. januar. Er du interessert bør du sitte klar som et egg.

Tar man en kjapp titt på informasjonen som finnes på nettsiden ser man at DualSense-kontrolleren må demonteres fullstendig for at SUP3R5 skal kunne gjennomføre konverteringen, noe som betyr at garantiordninger fra Sonys side ikke lenger gjelder. Konsollen dekkes derimot fortsatt av garantien, siden det kun er dekslene som byttes ut.



Det koster å være kar, og det gjelder også hvis man er ute etter helsvart PS5. DualSense-kontrolleren går for $99 (omtrent 840 norske kroner, før avgifter), og for selve maskinen må du betale $649 (5490 norske kroner, før avgifter). For oss nordmenn høres kanskje ikke dette så ille ut, men legger man på tollavgifter og moms, så er man fort oppe i nærmere 7900 kroner, uten frakt. Det er klart, man kan også kjøpe PS5-maskiner laget av rent gull til 85 000 kroner, så pris er selvsagt relativt. Akkurat nå er nok de fleste bare glad til om de klarer å finne PS5 på lager.

Kan være risikabelt

Vi trenger antageligvis ikke å si det, men vi gjør det likevel: Bestiller man PS5-maskin eller DualSense-kontroller fra SUP3R5, så gjør man det på egen risiko. Dette er verken støttet eller godkjent fra offisielt hold, så det kan godt hende at Sony kommer til å forby det hele før noen av maskinene blir sendt. Det har tross alt allerede skjedd med en bedrift som solgte spesiallagede PS5-deksler i fjor.



Hvis du er ute etter en helt vanlig PS5, så kan vi informere om at det fortsatt er maskin-tørke i Norge, men det går rykter om at nye forsendelser er på vei til Storbritannia i disse dager. Vi kan alltids håpe at dette betyr at noen maskiner også drypper på oss om ikke altfor lenge.