Dell XPS 13 (2020) får større skjerm og tastatur

Dell har med XPS 13 i år etter år klart å lage en av de aller mest finslepne bærbare PC-ene på markedet, og selv om 2019-varianten ikke bragte med seg de helt revolusjonerende forandringene klarte XPS 13 likevel å opprettholde sin status som en av de aller ypperste eksemplene på hva en Windows-basert laptop kan være. I 2020 kan det se ut som Dell går noe mer aggressivt ut, og vil sementere seg som produsenten av den beste allrounderen på markedet.

Dell har tatt skjermoppgraderingen etappevis, i fjor ble webkameraet flyttet opp over skjermen, og i år ekspanderes tumleplassen i nedadgående retning. Resultatet er et 16:10-panel fremfor 16:9, en litt større potensiell oppløsning og en langt tynnere kant rundt hele skjermen. Den tykke stripen under skjermen er nå borte til fordel for flere brukbare piksler, og nå er det bare 4,6 millimeter igjen ned til hengslet, i motsetning til fjorårets 19,5.

Selve maskinen har overraskende nok blitt 3 mm tykkere på det tykkeste, om man skal stole på spesifikasjonene vi har fått fra Dell, men vekten på basismodellen går stadig nedover. Hva Dell har gjort plass til er ikke sikkert, men større batteri er det antageligvis ikke. Også dette har blitt kapasitetsmessig slanket ned fra 56 til 52 wattimer, noe som for øvrig ikke trenger å ha en negativ innvirkning på batteritiden sammenlignet med fjorårets modell, siden mye avhenger av resten av innmaten og programvaren.

Sløser mindre med plass og innpakning

Tastaturet og styreflaten har derimot vokst betraktelig. I tråd med resten av designet brukes nå plassen mer effektivt også når det gjelder brukergrensesnittet. Ved å øke størrelsen på tastene går kantene på tastaturet nå nesten i flukt med sidene på maskinen, mens styreflaten også har vokst, utvilsomt i et forsøk på å nærme seg Apples MacBook-maskiner, kjent for å ha en av de største og beste styreflatene på markedet.

Dell fortsetter også trenden med fokus på bedre og mer miljøvennlig emballasje. 2018-modellen introduserte det sorte innpakningsbrettet (og fjernet mye unødig i esken), og 2020-modellen bruker fortsatt 25 % plast som blir samlet inn langs kystområder (de resterende 75 % kommer fra annen resirkulert plast), samtidig skal designet skal ha blitt forbedret, slik at det å pakke ut enheten (og kaste forpakningen) skal være en enklere operasjon.

Maskinvaren på innsiden gir oss ingen store overraskelser, hvilket ikke er særlig rart, i og med at Dell har vært flinke til å oppdatere innmaten fortløpende i inneværende modeller. Fjorårets modell fikk for eksempel Intel-prosessorer av tiende generasjon ikke lenge etter at Intel gjorde disse tilgjengelige, og 2020-modellen fortsetter trenden med å tilby et vell av valgmuligheter når det gjelder forskjellige konfigurasjoner og kombinasjoner av CPU, RAM og lagringsplass.

Dell XPS 13 (2020) annonseres nå i dag i forbindelse med CES 2020-messen, og vil være tilgjengelig på det norske markedet 4. februar.