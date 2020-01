Dell annonserer AMD-utgave av G5 15 SE

Dell har avduket en ny utgave av deres rimelige gaming-laptop G5 15 der AMD leverer både prosessor og grafikkort.

Dells G-serie har posisjonert seg som et godt mellomklassealternativ i markedet for gaming-laptoper, og nå satser de tydeligvis på å gi deg enda mer for pengene med en ny variant der AMD leverer både prosessor- og grafikkbrikke.

Den nye utgaven av Dell G5 15 SE som annonseres i forbindelse med CES 2020 er nemlig utstyrt med tredjegenerasjons AMD Ryzen Renoir-H mobilprosessorer og AMD Radeon RX 5600M-grafikk. Disse nye brikkene har for øvrig også blitt avduket i dag.

Som kjent har AMD hatt problemer med å overta markedsandeler fra Intel på dette feltet, men hvis førstnevntes suksess på skrivebordsmarkedet den siste tiden kan ses som en indikasjon på hva vi har i vente, så kan Dells nye AMD-baserte laptoper bli veldig interessante.

(Image credit: Dell)

Maskinen er ellers utstyrt med 15,6 tommer HD-skjerm med smale skjermkanter, og det er mulig å velge skjerm med 144 Hz oppfriskningsrate og FreeSync. Den er også utstyrt med lydprosesseringsprogramvare fra Nahimic.

Når det kommer til lagring vil det bli mulig å velge opptil 1 TB PCIe M.2 SSD kombinert med 2 TB 5400 RPM harddisk.

Dessverre er det ikke endelig bekreftet om denne nye AMD-utgaven av G5 15 SE kommer til Norge og vi har dermed heller ikke en offisiell norsk pris, men vi vet i det minste at den amerikanske prisen begynner på 799 dollar, noe som gjerne tilsier en norsk startpris på rundt 8000 kroner.