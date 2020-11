«Cyberpunk 2077» tar seg overraskende godt ut på tre år gamle Xbox One X

CD Projekt Red, utviklerne av «Cyberpunk 2077», har lagt ut en ny Night City Wire Special-video som viser frem det svært etterlengtede spillet kjørende både på nå utgående Xbox One X samt nylanserte Xbox Series X for aller første gang.



Aberet er at Xbox Series X-varianten kjøres via konsollens bakoverkompatibilitetsmodus, og har ennå ikke blitt oppgradert til å dra nytte av nestegenerasjonskonsollen (dette kommer senere, i en oppdatering.)

Snutten, som du kan se nedenfor, går frem og tilbake mellom Xbox One X og Xbox Series X-variantene, og fokuserer på spillets protagonist, V, som denne gangen prøver å finne en savnet person.



Vi får oppleve spillets imponerende åpne verden i all dens prakt i det V reiser fra det ene stedet til det andre i en skikkelig raff superbil. Vi får også se V utforske et relativt lurvete lokale, og en del tilfredsstillende glimt av «Cyberpunk 2077»s kampsystem.

Selv om det er vanskelig å se den helt store forskjellen i det visuelle mellom de to versjonene av spillet, særlig når man ser det hele via en hardt komprimert YouTube-video, så later det til at Xbox Series X kan dra nytte av høyere oppløsning og en mer stabil bilderate når man kjører spillet i bakoverkompatibilitetmodus, særlig siden Xbox One-varianten antageligvis har dynamisk oppløsning.



CD Projekt Red har lovet at vi snart vil se spillet kjørende på PS4 og (regner vi med) PS5, også dette via en bakoverkompatibilitetsmodus.

Gjør deg klar

«Cyberpunk 2077» lanseres den 10. desember etter hele tre utsettelser (den opprinnelige datoen var 16. april.) Spillet kommer til PS4, Xbox One, Stadia og PC, mens en gratis oppdatering skal komme til PS5 og Xbox Series X på et senere tidspunkt.

Det betyr at om du kjøper spillet til PS4 eller Xbox One, så vil du kunne fortsette der du slapp på nestegenerasjonsplattformene, med oppgradert grafikk.



Den neste Night City Wire-episoden vil legges ut den 19. november, så det er bare å glede seg, for nå er vi endelig på oppløpssiden. Vi krysser fingrene for at CD Projekt Red ikke snubler en siste gang, og at 10. desember forblir endelig lanseringsdato.