«Cyberpunk 2077» har tre bakgrunnshistorier som endrer spillopplevelsen fra gang til gang

CD Projekt Red, utviklerne av «Cyberpunk 2077» liker å lage store spill. Man kan lett brenne av hundrevis av timer på «The Witcher 3» – og det neste science fiction-eventyret fra polakkene kan vise seg å bli enda større.



Det ambisiøse neon-noir-RPG-spillet kommer til å la spillere velge mellom tre opprinnelseshistorier når man lager hovedkarakteren V, hvilket fører til forskjellige startsoner og mellommenneskelige forhold for spilleren, og vil potensielt gjøre enhver gang man spiller gjennom spillet forskjellig.

«Personen som spiller 'Cyberpunk 2077' kan lage en skreddersydd karakter som har én av tre opprinnelseshistorier som vi har valgt å kalle 'Lifepaths'», sier «Cyberpunk 2077»s oppdragsdesigner Paweł Sasko til VG24/7.



«Du kan være 'Nomad', 'Corpo' eller 'Street Kid'. Hver av disse 'Lifepath'-valgene har forskjellig startposisjon og bakgrunn som er tungt knyttet opp mot opprinnelseshistorien.»

Endeløse valg

V vil kunne forlate den store Blade Runner-aktige «Night City»-sonen i spillet, for så å entre den mer forlatte Badlands-sonen på utsiden av byen. Det virker som om det er her man starter spillet som «Nomad». «Corpo» og «Street Kid» høres litt mer bysentrisk ut, så man kan nok forvente at disse starter på forskjellige soner i Night City.



«Cyberpunk 2020», rollespillet som «Cyberpunk 2077» er basert på, lot også spillere lage sine egne bakgrunnshistorier, men der førstnevnte tok i bruk terninger lar sistnevnte spillere ha mer innvirkning.

Når bakgrunnshistorien er valgt får man muligheten til å velge for eksempel en barndomshelt, og et nøkkeløyeblikk som definerer en som person, det kan være første gangen man drepte noen, eller om man rømte hjemmefra som barn.



Dette er et spill som høres mer ambisiøst ut hver gang man hører om det. Etter planen skal «Cyberpunk 2077» gis ut 16. april 2020. Det kommer til å være tilgjengelig på PC, PS4 og Xbox One – og vi blir ikke overrasket om vi etter hvert ser det på PS5 og Xbox Project Scarlet.