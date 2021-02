Det sosiale mediet Clubhouse har vært på alles lepper i vinter. Kjendiser har strømmet i flokk og følge til det nye sosiale mediet. Denne lydbaserte tjenesten, som lastes ned i for av en app, har fått et visst preg av eksklusivitet, ettersom den bare slipper inn nye medlemmer gjennom invitasjoner. Nyhetsbyrået Reuters har meldt om at medlemskapene er så etterspurt at det har oppstått et eget marked for dem på plattformer som Reddit, eBay og Craigslist. Det har også dukket opp medlemskap til salgs på finn.no. Clubhouse har fått motbør for den kontroversielle holdningen til personvern.

Men hvordan fungerer det? Og hvordan kan du bli medlem?

Rett på sak

Hva er dette? Et lydbasert sosialt medium.

Et lydbasert sosialt medium. Når ble det lansert? Den første lanseringen skjedde i april 2020, men appen er fortsatt i betatesting.

Den første lanseringen skjedde i april 2020, men appen er fortsatt i betatesting. Koster det noe å bli med? Medlemskapet er gratis.

Medlemskapet er gratis. Hvilken plattform er appen tilgjengelig for? iOS, snart også Android

Clubhouse – bakgrunn

Det lydbaserte sosiale mediet Clubhouse har blitt populært på rekordtid. Det ble lansert som en app for iOS i april 2020 av programvareutviklerne Alpha Exploration Co., anført av Silicon Valley-gründer Paul Davison og Rohan Seth, tidligere ansatt hos Google

I desember 2020 var tjenesten verdsatt til 100 millioner amerikanske dollar og hadde 600 000 registrerte brukere. 21. januar 2021 passerte verdien én milliard dollar. I en verden preget av restriksjoner på grunn av den langvarige pandemien, har dette vist seg å være en svært kjærkommen tjeneste.

Da teknomilliardæren Elon Musk i januar 2021 dukket opp i en livesamtale på Clubhouse, der han ble intervjuet av GOOD TIME club, økte antallet brukere av tjenesten fra tre millioner til fem millioner på bare ti dager, ifølge Bloomberg.

Mange norske politikere har også funnet seg til rette på Clubhouse. Er det her den norske valgkampen i 2021 vil bli avgjort?

Clubhouse – hvordan fungerer det

Clubhouse er en app der alt handler om lyd. Som i andre sosiale medier, bygger også denne tjenesten på brukerskapt innhold. Men innholdet kommer ikke opp i en nyhetsfeed, slik du ellers er vant til fra for eksempel Twitter, Facebook og Instagram.

Tjenesten bygger på livesamtaler. Disse kan du lytte til, nesten som et direkteoverført radioprogram, eller du kan velge å selv ta del i samtalene i de ulike diskusjonsrommene. Mange av samtalene er satt opp på forhånd, slik at man ii god tid kan planlegge å bli med. Det arter seg nesten som et sendeskjema for tradisjonelle, lineære kringkastingsmedier. Man kan også betrakte dette som en direktesendt podkast med muligheter for interaksjon. Brukerne har ikke lov til å gjøre opptak av samtalene.

Som bruker kan du også opprette ditt eget samtalerom. Da blir du også tildelt rollen som moderator. Her kan du velge mellom tre typer samtaler.

Open: Her kan alle som ønsker kan delta.

Her kan alle som ønsker kan delta. Social: Bare personer du følger kan se samtalen og delta i den.

Bare personer du følger kan se samtalen og delta i den. Closed: Privat samtale der bare de du har invitert kan delta.

Samtalene kretser rundt en lang rekke temaer og interessefelter, og blant de tidligst etablerte klubbene i Clubhouse var Startup Club, Fit, Black Wealth Matters, Leadership Reinvented, Music & Technology, Designkinds the Multi Creatives, NBA Fan Club, Smiling & Positivity, Afropolitan Lounge, Muslims & Friends, The Dacha, The Legacy Think Tank, Reinventing Health\Care, The True Love Society, TikTok Marketing Secrets, og Astrology and Metaphysics Club.

Når du kommer inn i appen, kan du velge dine interessefelter, som for eksempel politikk, dating, religion, teknologi og underholdning. I Norge har ledende politikere og mediepersonligheter tatt i bruk Clubhouse for å nå ut til sitt publikum. Valgkampen i 2021 vil bli en test på hvordan Clubhouse kan påvirke den politiske dynamikken. Vil appen gi bedre og mer umiddelbar kontakt mellom politikerne og velgerne?

Noe som er opplagt, er at Clubhouse krever helt andre egenskaper enn bilde- og videobaserte sosiale medier for å nå frem til publikum. Gode radiopersonligheter med en tiltalende stemme vil kunne oppnå stor popularitet.

Det kan foreløpig være vanskelig å finne temaer man er interessert i, men dette er noe som kan bli enklere når tjenesten er fullt utviklet, og tilbakemeldinger fra brukerne eventuelt påvirker hvordan grensesnittet fremhever innholdet.

(Image credit: Clubhouse)

Invitasjoner til Clubhouse

Man må være invitert for å kunne bli med i Clubhouse. Dette har gitt appen et eksklusivt preg, men er det egentlig så vanskelig å bli medlem?

Hvis du ønsker å bli medlem, kan du spørre noen du kjenner som allerede er med om de kan sende deg en invitasjon. Det er kanskje ikke alle som har invitasjoner til overs, men du kan eventuelt vente til en av vennene får tildelt flere invitasjoner fra tjenesten.

Du kan også laste ned appen via app-store. Den finnes for øyeblikket bare for iOS, men utviklerne satser på at den også skal bli tilgjengelig for Android-brukere i løpet av 2021.

(Image credit: Clubhouse)

Når du har lastet ned appen, får brukere som allerede er medlemmer, og som har deg i kontaktlisten sin, beskjed om at du ønsker å bli med. Er du heldig, får de muligheten til å invitere deg uten å bruke av sine egne invitasjoner. I en lokal test i redaksjonen, skjedde dette i løpet av et kvarter.

Når man endelig er blitt medlem, oppretter man en profil, legger inn det man ønsker av opplysninger – eventuelt også et bilde – og man kan begynne å lete etter interessante samtaler å følge. Etter en stund får man muligheten til å invitere flere personer. Det dukker opp en gul stjerne når du har invitasjoner du kan sende ut. Du får meldingsvarsler ved klokkesymbolet. Dette kan være varslinger om venners aktiviteter, invitasjoner og meldinger fra Clubhouse.

(Image credit: Clubhouse)

Personvern

Det mest kontroversielle med Clubhouse er helt klart personvernet. En av betingelsene for å bruke Clubhouse, er at du deler kontaktlisten din med appen. Selv om menneskene i kontaktlisten din ikke er medlemmer av Clubhouse, skaper tjenesten såkalte skyggeprofiler av hver og en av dem. Clubhouse gjør dessuten opptak av samtaler i private rom. Tjenesten er blitt beskyldt for brudd på den europeiske personvernlovgivingen (GDPR), ettersom det ikke er redegjort tilstrekkelig for deres håndtering av brukerdata.

I Tyskland er Clubhouse blitt truet med å trekkes for retten dersom de ikke opphører sine alvorlige brudd på personvern og datasikkerhet. Clubhouse hevder selv at de har sikkerhetsrutiner som sørger for at det blir tatt tak i eventuelle brudd på deres retningslinjer.

Hvordan Clubhouse håndterer personvernspørsmålet vil nok prege appens utvikling videre.