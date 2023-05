ChatGPT-appen for iPhone byr på alvorlige personvernutfordringer

OpenAI, selskapet som står bak ChatGPT, har nylig gjort sin kunstig intelligente chatbot tilgjengelig for iPhone med ChatGPT iPhone-appen. Chatbottens mobilversjon har allerede rukket å bli blant de mest populære gratisappene på App Store. Men før du kaster deg hodestups ut i denne appen, er det viktig at du ikke utleverer deg i for stor grad når du bruker appen, ettersom dette kan sette din personlige sikkerhet i fare.

Inntil nylig har en mengde «inntrenger-apper» dominert dette området hos app-butikkene i et forsøk på å tjene på den pågående AI-boomen. Dermed er det naturlig at OpenAI også vil ha en tilstedeværelse på dette feltet.

Den offisielle appen er gratis, mens betalingsversjonen av ChatGPT også støttes av appen, men ikke er nødvendig å bruke. Dette er et stort pluss sammenlignet med andre chatbotter basert på kunstig intelligens på markedet, som oftest krever en ukentlig abonnementsbetaling, slik at de er temmelig kostbare å bruke – og tidvis en direkte svindel. Du kan også «snakke» med ChatGPT ved bruk av tale-til-tekst, noe som er et meget fornuftig valg når det gjelder samtalebaserte AI-verktøy.

iOS-appen har imidlertid en egenskap alle brukere burde være klar over. Og de fleste av oss vet jo allerede at ChatGPT av og til bare finner på ting, så det er store muligheter for forbedringer når det gjelder praterobotens svar. Men når du åpner appen på mobilen din, får du dessuten en advarsel om deling av personlige opplysninger, fordi «anonymiserte chatter kan bli gjennomgått av vår AI-trener for å forbedre systemene våre».

I personvernpolicyen til OpenAI står det at «når du benytter våre tjenester, kan vi samle inn personlige opplysninger brukerne har skrevet inn, fra opplastede filer eller fra tilbakemeldinger du kommer med». Dette innebærer i bunn og grunn at hvis du stiller ChatGPT spørsmål som inneholder personopplysninger (altså fakta om deg selv du ikke ønsker å dele med noen som helst), vil de bli sendt til OpenAI og i teorien bli lest av et menneske. Og dette er det veldig viktig å tenke på.

Hvorfor er dette viktig?

Selskapet oppgir at samtaler anonymiseres før de blir sett av mennesker, men dette fjerner bare identifiserende opplysninger fra metadataene, og ikke fra ledeteksten du selv har skrevet inn. Så hvis du for eksempel benytter ChatGPT til sinnemestring, som et trygt sted å lufte ut frustrasjon, søke råd eller redigere og forbedre personlige dokumenter og tekster, må du tenke på at alle disse sendes til OpenAI, og at de kan bli sett av mennesker der.

Dermed kan du ikke vite sikkert om OpenAI faktisk leser samtalene dine, og du kan ikke velge at de ikke skal gjøre det. Selskapet er naturligvis ikke i stand til å lese hver eneste samtale med hver eneste bruker, men det er uansett noe det er lurt å ha i tankene når du bruker appen.

Nå som brukerne kan få tilgang til appen på sine håndholdte enheter (og ikke bare via datamaskiner), er de nok mer tilbøyelige til å hente frem appen i tide og utide for å stille den spørsmål fra venner og familie eller gjennomføre diverse typer samhandling om alt mellom himmel og jord flere ganger om dagen. Det er en ganske annen opplevelse enn å sette seg ned med laptopen og leke seg litt. Det øker dessuten sannsynligheten for at brukerne deler flere personopplysninger enn de egentlig ønsker.

Med dette mener vi naturligvis ikke at ChatGPT spionerer på deg og stjeler alle opplysningene dine av ondskapsfulle eller tvilsomme hensikter, men det er uansett på sin plass med en advarsel om hva du velger å meddele i dine samtaler med botten. Kunstig intelligens er fremdeles en ung teknologi i kraftig vekst, og den må behandles med varsomhet til vi har vent oss til å ha tilgang til denne teknologien og benytte den til daglig. Når grunnleggeren av OpenAI ber om reguleringer av sitt eget produkt, burde vi andre definitivt høre etter.