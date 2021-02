BlizzCon 2021: Blizzard sendte ut pressepakken for tidlig – her er alt vi vet

Blizzard avslørte ved et uhell pressepakkene for BlizzCon 2021 (eller BlizzConline, som det heter i år) før det nettbaserte arrangementet. Ifølge lekkasjen, som per nå ikke har blitt bekreftet som offisiell, så handler innholdet stort sett om «World of Warcraft: Shadowlands» og «World of Warcraft: Classic», så om du har lyst til å unngå spoilere, og heller vil vente på de offisielle annonseringene, så bør du slutte å lese her.



Ingen informasjon har blitt lekket angående Blizzards andre spill, men vi krysser fingrene for at det som mangler angår blant annet Diablo og Overwatch – så vi gleder oss likevel til selve evenementet.

Blizzard accidentaly released their #BlizzConline press kits before BlizzConline. We're gathering all the information in this post, #spoilers ahead.#Warcraft #Shadowlands #ClassicWoWhttps://t.co/flUohvZ5CI pic.twitter.com/Vngx4bUXkRFebruary 18, 2021

Den første store oppdateringen til «World of Warcraft: Shadowlands» ser ut til å være nært forestående, og skal inneholde massevis av nytt innhold, som for eksempel helt ferske raids og dungeons, nye kosmetiske rustninger. En del av innholdet som ble lekket var konsepttegninger som potensielt bekrefter den etterlengtede tilbakekomsten av Anduin, samt muligheten til å fly gangeren din gjennom skyene over dødsriket.



Et nytt område introduseres også, noe som innebærer nye oppdrag og aktiviteter. Nytt innhold kommer også til covenant-faksjonene, og nå skal altså Kyrian, Night Fae, Necrolords og Venthyr samarbeide om å slåss med The Jailer.



Det enorme nye dungeon-området, som inneholder åtte bosser, blir introdusert i denne patchen, sammen med den roguelike-aktige Torghast (en uendelig dungeon) i form av et nytt raid som lar deg prøve å få bukt med selveste Sylvanas Windrunner. Etter alt å dømme ser det ut til at innholdet vi får i den nye oppdateringen er svært omfangsrikt, og det burde være mer enn nok her til at man har hendene fulle i tiden fremover mot neste oppdatering, uansett om man liker å lete etter nytt utstyr eller om man er ute etter å slåss mot Azeroths største skurker.

World of Warcraft: Burning Crusade Classic

Det har lenge vært snakk om en lansering av «World of Warcraft: Burning Crusade Classic», men lekkasjen fra BlizzCon bekrefter endelig at ekspansjonspakken nok en gang blir lansert til PC, 14 år etter at vi stiftet bekjentskap med originalen. Alle som abonnerer på standardutgaven av «World of Warcraft» kan også spill «World of Warcraft: Classic» uten å måtte betale noe ekstra, hvilket betyr at du kan spille den kommende «Burning Crusade Classic»-pakken gratis (såfremt du har et vanlig WoW-abonnement.)



Før «Burning Crusade Classic» lanseres kan «WoW: Classic»-spillere velge om de har lyst til å overføre alle karakterene sine til «Burning Crusade»-æraen sammen med resten av serveren, eller om de vil fortsette å spille det opprinnelige «WoW: Classic»-innholdet på Classic Era-serverene. Det er ikke helt tydelig om dette betyr at man kan vente med å bestemme seg, og hoppe over til det nye innholdet på sikt eller ei. Du kan nå også spille som Blood Elf eller Draenei, om du velger å skifte over til «Burning Crusade»-ekspansjonspakken.

BlizzCon 2021, som varer fra 19. februar til 20. februar er et evenement som kun vil være å finne på nett, og har en hovedkanal for høydepunkter og tilbakeblikk, samt fem andre kanaler som tar for seg «World of Warcraft», «Hearthstone», «Diablo», «Overwatch» og noe Blizzard kaller «Strategy», som ser ut til å omhandle «StarCraft» og et slags retrospektivt bak-sceneteppet-innhold.



Hele programmet for BlizzCon 2021 finner man på den offisielle siden. Åpningsseremonien fant sted på alle de ovennevnte kanalene i går (fredag den 19. februar), og arrangementet fortsetter ut dagen i dag.

Kilde: Wowhead