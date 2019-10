Bilder av Motorola One Macro lekket – ter seg som den hittil billigste Moto One-telefonen

Vi har hørt rykter om at en ny Motorola-telefon ved navn Motorola One Macro er på vei, men nylig lekkede (datagenererte) bilder av smarttelefonen vitner om at det ikke helt er snakk om en oppfølger til de imponerende modellene Motorola One Vision eller One Action, slik vi håpet.



Bildene kommer fra den Saudi-Arabiske butikkjeden Extra, som i en kort periode hadde den kommende telefonen på sine nettsider. Disse ble rask redigert, men ikke før GSMArena klarte å ta et par skjermbilder av herligheten.

Vi hadde tidligere hørt noen småting om Motorola One Macro: Det ble sagt at den skal ha relativt svak prosesseringskraft, har lave testskårer og en prosessor som er helt midt på treet, men samtidig et stort batteri, på 4000 mAh.



Funksjonaliteten som gir telefonen sitt navn er selvfølgelig basert på en makrolinse, et objektiv man bruker til å ta nærbilder, og telefonen skal etter sigende ha fire objektiver, samme antall som Motorola One Zoom.

Ser man på alt under ett, de imponerende aspektene (kameraet og batteriet), og de mindre imponerende aspektene (den lite imponerende ytelsen), er det ikke lett å bli klok på hva slags telefon Motorola One Macro kommer til å bli. De nye bildene gir dog en pekepinn om at dette kommer til å ende opp i den mer budsjettvennlige delen av Motorola One-skalaen.

Skue telefonen på kameraene

Skjermbildet GSMArena fikk tak i (Image credit: Motorola)

Motorola One Macro ser ut til å ha et tåreformet skjermhakk der frontkameraet sitter, hvilket henger ned over skjermen. Dette sees ofte på som et element som gjerne finnes i billigere smarttelefoner, særlig sammenlignet med hull-varianten som brukes i de fleste andre Motorola One-telefoner.



Man har også fingeravtrykkleser montert på baksiden, mens nyere Motorola One-telefoner, som for eksempel Zoom, tar i bruk avlesere bygget inn i selve skjermen, noe som er karakteristisk for mer høytstående modeller.



Vi vil også argumentere for at kameraplasseringen føles noe smakløs – istedenfor å ha én kamerahump, som alle andre Motorola One-smarttelefoner (og i likhet med omtrent alle andre telefoner også), har man to. I en av disse finner man hovedsensoren og i den andre plasseres resten. Dette gjør at det føles ut som noen av sensorene og objektivene bare har blitt slengt på, hvilket ikke tar seg spesielt godt ut.

Joda, smaken er som baken, så noen liker sikkert kameraplasseringen.



Slik som telefonen ser ut mener vi dog at Motorola One Macro er en telefon som havner relativt langt nede i hierarkiet, og dermed er en billig Moto-telefon. Ta dog denne lekkasjen med en klype salt, det er som kjent ikke all informasjon som kommer ut såpass tidlig som er helt korrekt.



Likevel, nå som vi har en idé om hvordan den kommer til å se ut, samt vet litt om innmaten, så er det sannsynlig at informasjon fra mer offisielle hold snart er på vei.