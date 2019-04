Bilder av det som skal være Motorola Razr V4 har lekket ut

Av alle de ryktede og bekreftede brettbare telefonene som er på vei, så er Motorola Razr V4 blant de meste spennende. Ikke bare vil en slik telefon representere videreføringen av den populære Razr-serien – det klassiske foldedesignet passer også perfekt som utgangspunkt for en telefon med brettbar skjerm.

Nå har vi kanskje også fått det beste inntrykket av den nye telefonen hittil, takket være en ny lekkasje. SlashLeaks har nemlig videreformidlet en rekke bilder fra en post på det kinesiske nettstedet Weibo som i ettertid har blitt slettet, og der ser vi blant annet en slående prismeformet eske og et glimt av hva som skal befinne seg på innsiden.

#Motorola - #Razr - New Motorola RAZR (2019) leaks out https://t.co/jxoTZuUC9N pic.twitter.com/h2Y0NyCS3qApril 28, 2019

Ifølge de lekkede bildene skal esken inneholde et ladestativ, ladeadapter, USB Type-A-til-USB Type-C-kabel, 3,5 mm-adapter (noe som peker mot at telefonen ikke har hodetelefonutgang), et par ørepropper og selvfølgelig selve telefonen.

Tidligere rykter har også pekt mot at Razr V4 skal ha en ekstra skjerm som kan brukes mens telefonen er lukket, men det kan ikke bekreftes ut fra disse bildene.

Selv det er ventet at nye Razr får en nymotens brettbar skjerm, så er det ikke ventet at den får toppmodellspesifikasjoner. I stedet sier ryktene at den blir utstyrt med mellomklasseprosessoren Snapdragon 710 og en begrenset mengde med RAM.

Vi vet ingenting om når Motorola Razr V4 skal slippes, utover at den er ventet i løpet av 2019.