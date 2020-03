Beste prosessor i 2020: De beste CPU-ene for din PC

Velkommen til TechRadars guide til de beste prosessorene på markedet i 2020.

Er du ute etter den beste prosessoren på markedet i 2020, en som kan gjøre den nye PC-en din til et ytelsesmonster? Heldigvis for deg bugner CPU-markedet over med kraftig silisium, og det blir bare bedre og bedre. Takket være knivingen mellom Intel og AMD er akkurat nå et perfekt tidspunkt å investere i en ny prosessor.



AMD har sakte men sikkert begynt å dominere markedet, særlig nå med tredjegenerasjonvarianten av Ryzen, som konkurrerer med Intel-størrelser som Core i9-9900K og Core i9-9920X. Intel, på sin side, har sine niendegenerasjonsbrikker, Coffee Lake, med Core i9-9900K, som fortsatt er svært populære. Samtidig, siden de prøver å holde følge med AMD, har Intel begynt å rulle ut Ice Lake-brikker, som vi forventer å se i ferdigbyggede maskiner innen slutten av 2019.

Markedet er fullstendig spekket med imponerende brikker, alt fra storprosessorer i budsjettmarkedet, som eksempelvis AMD Ryzen 3 2200G, til HEDT-helter som Intels Basin Falls-brikker. Det er også en hel rekke godsaker i midtsjiktet som virkelig gjør denne prosessorlisten fyldig og fin, særlig knallbrikker som vår nåværende favoritt, AMD Ryzen 9 3900X.



Faktisk er det vanskelig å snu seg rundt uten å treffe på en imponerende prosessor som gjør jobben på en framifrå måte, og litt til. Dette betyr at det å finne den ideelle hjernen til akkurat din PC egentlig er en gledelig jobb. Heldigvis for deg må man ikke slakte sparegrisen for å få råd til skikkelig silisium. Det finnes mange gode alternativer i Coffee Lake og Ryzen av første generasjon på markedet.



Gjør deg klar til å oppleve fantastisk ytelse – til svært konkurransedyktige priser, takket være vårt prissammenligningsverktøy. Dette er de beste prosessorene på markedet i 2020.

Beste prosessor i 2020 oppsummert

Beste prosessor: AMD Ryzen 9 3900X Beste high-end-CPU: Intel Core i9-9900KS Beste mellomklasseprosessor: AMD Ryzen 5 2600X Beste rimelige prosessor: AMD Ryzen 3 2200G Beste gaming-CPU: AMD Ryzen 5 3600X Beste prosessor til VR: AMD Ryzen 7 1800X Beste prosessor til videoredigering: AMD Ryzen 7 3700X Beste ytelse: Intel Core i9-9980XE Beste budsjettprosessor: Intel Pentium G4560 Beste prosessor til stue-PC-en: AMD Ryzen 5 2400G

1. Beste prosessor: AMD Ryzen 9 3900X

Det røde laget tar over

Kjerner: 12 | Tråder: 24 | Grunnklokke: 3,8 GHz | Boost-klokke: 4,6 GHz | L3 cache: 64 MB | TDP: 105 W

Utrolig ytelse

PCIe 4.0

Slår Intel på pris

Den inkluderte kjøleren er kanskje ikke nok

Enkjerneytelsen henger fortsatt etter

AMD Ryzen 9 3900X er ikke bare AMDs beste prosessor folk fleste akkurat nå – den er også kongen av dette segmentet uansett merke. Med flertrådytelse som takler alt den blir utsatt for, finnes det ikke et bedre valg uten å ta steget opp til entusiastsegmentet. Det finnes riktig nok enkelte oppgaver der Intel Core i9-9900K yter litt bedre, som for eksempel med eldre spill som kun kjører en tråd, men avstanden begynner definitivt å bli mindre også her.

Les hele vår test av AMD Ryzen 9 3900X

2. Beste high-end-CPU: Intel Core i9-9900KS

Raskeste prosessor for almuen

Kjerner: 8 | Klokkefrekvens: 4 GHz | Boost-frekvens: 5 GHz | L3- cache: 16 MB | TDP: 127 W

Fantastisk ytelse

Fortsatt best ytelse på gaming

Er ikke best på flerkjerneytelse

Det å arve plassen for beste high-end-CPU fra forgjengeren er ikke alltid en god ting, særlig når den ovennevnte forgjengeren var mildt sagt formidabel. Det er derfor heldig for Intel Core i9-9900KS at den klarer å levere ytelse som er imponerende nok til at slektskapet nærmest blir glemt. Ikke bare er klokkefrekvensen høyere her enn hos Core i9-9900K, men alle de åtte kjernene kan kjøres opp til 5 GHz uten at man trenger å overklokke. Riktignok betyr dette en høyere TDP, og man trenger særdeles effektiv kjøling, men likevel er oppgraderingen imponerende. Vi skulle bare ønske at Intel ikke tok såpass mye mer for denne prosessoren, Intel Core i9-9900K var allerede dyr nok.

Les hele vår test av Intel Core i9-9900KS

3. Beste mellomklasseprosessor: AMD Ryzen 5 2600X

Topp ytelse til budsjettpris

Kjerner: 6 | Tråder: 12 | Grunnklokke: 3,6 GHz | Boost-klokke: 4,32 GHz | L3 cache: 16 MB | TDP: 95 W

Bedre enkeltkjerneytelse

Bedre spillytelse

Litt høyere pris

Er du på jakt etter en god prosessor for kreativt arbeid men må holde deg til et stramt budsjett, trenger du ikke lete lenger enn AMD Ryzen 5 2600X. Med 6 kjerner, 12 tråder og grunnklokke på 3,6 GHz, får du mye bedre ytelse enn den tilsvarende prisede Intel Core i5-8600K – ikke minst får du en stilig RGB-kjøler på kjøpet. Det skal sies at spillytelsen i beste fall bare er marginalt bedre, men så fort du jobber med flere oppgaver samtidig – og hvem har vel ikke 100 fanger åpne i Chrome til en hver tid – så begynner nytten å vise seg.

Les hele vår test av AMD Ryzen 5 2600X

4. Beste rimelige prosessor: AMD Ryzen 3 2200G

Integrert grafikk på budsjett

Kjerner: 4 | Tråder: 4 | Grunnklokke: 3,5 GHz | Boost-klokke: 3,7 GHz | L3 cache: 4 MB | TDP: 65 W

Fungerer til spilling i 1080p

Veldig prisgunstig

Fiklete drivere

Hvis du vil bygge en spill-PC på et virkelig stramt budsjett, så kan AMD Ryzen 3 2200G være det rette valget. Den har ikke hyperthreading som forgjengeren Ryzen 3 1200, men den integrerte grafikkbrikken gjør at denne kan by på enkel PC-spilling til en veldig billig penge. Vi klarte til å med å kjøre Overwatch i 4K med innstillingene på «epic».

Les hele vår test av AMD Ryzen 3 2200G

AMD Ryzen 5 3600X takes that budget-minded stage of performance to a new level. (Image credit: AMD)

5. Beste gaming-CPU: AMD Ryzen 5 3600X

AMD overtar tronen i midtsjiktet

Kjerner: 6 | Tråder: 12 | Klokkefrekvens: 3,8 GHz | Boost-frekvens: 4,4 GHz | L3-cache: 32 MB | TDP: 95 W

Fantastisk ytelse

Rimelig

Inkluderer kjøler

Fortsatt 6 kjerner

Den kan håndtere flere tråder enn Intel Core i5-9600K, og leverer dermed bra flerkjerneytelse. Likevel er AMD Ryzen 5 3600X mer enn som så: Denne prosessoren tar budsjettytelse til et helt nytt nivå. Den har høyere IPC (instruksjoner per klokkesyklus) og en høyere klokkefrekvens, men holder prisen på omtrent samme nivå. Den er også konkurransedyktig når det gjelder de mest intense oppgavene som krever kun én tråd.

Les hele vår test av AMD Ryzen 5 3600X

6. Beste prosessor til VR: AMD Ryzen 7 1800X

Gir ytelsen du trenger til VR-spilling

Kjerner: 8 | Tråder: 16 | Grunnklokke: 3,6 GHz | Boost-klokke: 4 GHz | L3 cache: 16 MB | TDP: 95 W

Glimrende flerkjerneytelse

Utrolig pris

Overklokkingsytelsen er ujevn

Temperaturene er «unike»

AMD Ryzen 7 1800X var opprinnelig en direkte konkurrent til Intel Core i7-7700K, og den holder fortsatt mål selv om den egentlig har blitt erstattet av Ryzen 7 2800X. Det høye antallet kjernet sammenlignet med Core i7-7700K gjør at den er mye bedre egnet for VR, og nå som den har falt i pris har den blitt et enda bedre valg. Skal du bygge deg en VR-rigg bør du gjøre deg selv en tjeneste: spar litt penger uten å tape noe særlige ytelse, ved å velge Ryzen 7 1800X.

Les hele vår test av AMD Ryzen 7 1800X

7. Beste prosessor til videoredigering: AMD Ryzen 7 3700X

Ytelse i lange baner

Kjerner: 8 | Tråder: 16 | Grunnklokke: 3,6 GHz | Boost-klokke: 4,4 GHz | L3 cache: 32 MB | TDP: 65 W

Utrolig mye for pengene

Overkommelig pris

Kjøler følger med

Entrådkjøring henger fortsatt etter Intel

Ja, enkelttrådytelsen til AMD Ryzen 7 3700X henger fortsatt etter Intel, men det som betyr noe i denne sammenhengen er hva den levere under flertrådkjøring. Hvis du skal bygge en PC med tanke på videoredigering, så er dette beistet vårt soleklare førstevalg. Og ved siden av den ekstreme ytelsen, får du også en Wraith Spire-kjøler med på kjøpet til en veldig overkommelig pris.

Les hele vår test av AMD Ryzen 7 3700X

8. Beste ytelse: Intel Core i9-9980XE

Det er en ny sheriff i byen

Kjerner: 18 | Tråder: 36 | Grunnklokke: 3,0 GHz | Boost-klokke: 4,4 GHz | L3 cache: 24,75 MB | TDP: 165 W

Kongen av haugen når det gjelder høyytelsesprosessorer

Flerkjerneytelsen grenser til galskap

En pris man kan få nakkesleng av

Hvis du er typen som krever ytelse i verdensklasse, og du bryr deg filla om pris, så er Intel Core i9-9980XE prosessoren for deg. Med 18 kjerner og 36 tråder tilintetgjører denne prosessoren konkurrentene, om enn hårfint. Når det gjelder ytelse i applikasjoner som tar i bruk flere kjerner, og prosjekter som krever arbeidsstasjonytelse, så er dette er noe Intel Core i9-9980XE klarer uten å mukke. Hvis man derimot ikke er helt sikker på om prisen kan forsvares er ikke dette prosessoren for deg.

Les hele vår test av: Intel Core i9-9980XE

9. Beste budsjettprosessor: Intel Pentium G4560

Intel Core i3-ytelse med pentium-prislapp

Kjerner: 2 | Tråder: 4 | Grunnklokke: 3,5 GHz | L3 cache: 3 MB | TDP: 54 W

Ligger tett opptil Core i3-7100

Støtter hyperthreading

Begrenset til DDR4-2400-minne

Tatt i betraktning alle pengene du sparer på å velge en Pentium G4560 fremfor en Core i3-brikke, så blir det ikke vanskelig å overse det lille tapet av ytelse du må leve med. Dette er den første Pentium-prosessoren på lang tid som er utstyrt med hyperthreading, og den gjør virkelig alt den kan for å vise hva vi har gått glipp av. Ytelsestestene beviser tydelig at den ligger hakk i hæl på den dyrere Core i3-7100.

10. Beste prosessor til stue-PC-en: AMD Ryzen 5 2400G

Endelig møtes Ryzen og Vega

Kjerner: 4 | Tråder: 8 | Grunnklokke: 3,6 GHz | Boost-klokke: 3,9 GHz | L2 cache: 2 MB

Imponerende integrert grafikk

Masse for pengene

Begrenset antall PCI-E-baner

En av få savn ved AMDs Ryzen-prosessorer har vært fraværet av integrert grafikk, men det har endret seg med Ryzen 5 2400G. Med imponerende AMD Vega-grafikk, passer denne prosessoren perfekt for de som vil bygge seg en stue-PC. Ikke minst blir den enda mer fristende nå som AMD har kuttet prisen.

Les hele vår test av AMD Ryzen 5 2400G

