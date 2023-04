Apple iPad Pro kan bli slankere og mer elegant med ny OLED-skjerm

Apples fremtidige utgaver av iPad Pro kan bli slankere, lettere og i det hele tatt mer eksklusive. Dette skyldes en ny OLED-teknologi som utvikles av LG og Samsung.

Dette angis i en melding fra The Elec, som hevder at både LG Display og Samsung arbeider med en ny og spennende etsingsteknologi for OLED. Den vil i nær fremtid kunne bli tatt i bruk i de beste iPad (Åpnes i ny fane)-modellene. Det er ennå ikke klart når iPad Pro vil få glede av denne teknologien, men det kan skje så tidlig som til neste år.

Vi har tidligere meldt om at iPad Pro-modellene kan få OLED-skjermer i 2024, ettersom både LG og Samsung angivelig produserer skjermpaneler for Apple. Disse skal angivelig være delt i to lag, met to lag med lysdioder, og ikke bare ett. De kalles hybridpaneler, og er et kompromiss mellom stive standardpaneler (de rimeligste) og de dyrere, fleksible panelene.

Disse hybridpanelene gjør bruk av et glass-substrat (som i en stiv skjerm, der det benyttes to slike) samt tynnfilminnkapsling, eller TFE (som man finner i fleksible paneler). Men for øyeblikket må laget med glass-substrat flyttes i produksjonsprosessen.

Dette skaper problemer, ettersom det tynne laget i enkelte tilfeller brekker. Den nye etsingsprosessen vil gjøre det mulig å gjennomføre de aktuelle produksjonstrinnene i én omgang, slik at det blir tryggere for produsenten og gjør det mulig med tynnere paneler – noe som dermed er meget aktuelt for iPad.

En ulempe ved alt dette, er at LG Display angivelig ikke vil ta i bruk denne teknologien før de kommer med sin første Gen 8 OLED-serie. år det gjelder iPad Pro-modellene som ryktes å skulle komme neste år, vil nok heller den nåværende Gen 6 OLED-serien bli tatt i bruk. I så fall får vi ikke disse slankere panelene før generasjonen som kommer etter 2024-modellene.

Eller får vi likevel det? Samsung Display påbegynte nemlig arbeidet med denne etsingsprosessen tidligere enn LG, og i meldingen fra The Elec leser vi at den snarest mulig skal tas i bruk i iPadenes OLED-skjermer. Derfor vil kanskje de kommende iPad Pro-modellene likevel få gleden av disse slankere og mer elegante skjermene.

Hvor langt er vi unna drømmeskjermen?

Men hvis vi altså får se disse superslanke skjermene i neste generasjon av iPad Pro – i hvert fall panelene Samsung produserer ved å ta i bruk den nye etsingsprosessen – hvordan vil dette fungere? Vil den større varianten av iPad Pro få dette panelet, men ikke den mindre?

Det virker fornuftig å la den største modellen få glede av oppgraderingen først, ettersom den tunge modellen iPad Pro 12.9 (Åpnes i ny fane) har mer å tjene på en slankere skjerm.

Noe som imidlertid skaper en viss forvirring, er en tidligere melding (Åpnes i ny fane) fra The Elec (fra februar). Der ble det hevdet at Samsung bare utvikler 11-tommers OLED-skjermer for Apple, mens LG håndterer både 11" og 13". Men i fremtiden kan dette endres, slik at også Samsung produserer begge størrelsene.

For øyeblikket svirrer det mye rykter, så vi må være forsiktige med å vente oss for mye av panelet til den førstkommende generasjonen av iPad Pro. Uansett virker det temmelig sikkert at tynnere skjermer er på vei, men de kommer kanskje ikke så tidlig som til neste år.

Uansett hvilken OLED-variant som dukker opp, er det en fare for at 2024-utgavene av iPad Pro kan bli vesentlig dyrere. Den lagdelte OLED-utformingen er svært mye dyrere enn de nåværende skjermene, og denne ekstrakostnaden sendes nok videre til forbrukerne.

En god nyhet er at disse skjermene ikke bare er mer lyssterke enn ettlagspaneler, men de vil også være mer holdbare. Og når de dessuten blir slankere, vil det innebære enorme oppgraderinger på skjermfronten.