Antallet spillere i «Battlefield 2042» har nådd et pinlig bunnivå

«Battlefield 2042» har hatt en rufsete start. Et drøss programvarefeil, også i serverne, har vært en plage for skytespillet fra DICE siden lanseringen i fjor. Mange Battlefield-tilhengere er forståelig nok skuffet, og stadig flere spillere faller fra.



I det siste har antallet aktive «Battlefield 2042»-spillere på PC rast, fra sitt høyeste punkt på 100 000, til en brøkdel. Nå har spillermengden falt så drastisk at antallet aktive spillere er mindre enn tallet i spilltittelen.



Ifølge SteamDB var det bare 1 921 personer som spilte «Battlefield 2042» den 14. februar. Sammenlignet med tallene til «Battlefield V», fra 2018, som nå har over 21 000 spillere, er dette begredelig statistikk. Det betyr at «Battlefield 2042» har tiltrukket seg under 10 % av spillerne forgjengeren klarte. Selv «Battlefield 1», som kom ut i 2016, har flere spillere enn 2042, med sine 7 200 aktive spillere.



Hvis man ser på statistikken over den foregående måneden kommer ikke «Battlefield 2042» spesielt godt ut av det heller. Per nå viser Steam Charts at antallet aktive spillere kun kom opp i 4 925 i løpet av de siste 30 dagene, et fall på nesten 90 % sammenlignet med snittantallet i november (51 299.)



Disse tallene er antakeligvis lavere enn det totale antallet PC-spillere, gitt at «Battlefield 2042» også er tilgjengelig vis Epic Games Store og Origin. I tillegg viser ikke Steam-statistikken konsollbrukere, som spiller på Xbox Series X/S, PS4 og PS5 – med andre ord er det totale antallet spillere vanskelig å anslå, men høyere enn det Steam-statistikken viser.

Kommentar: Det er ille, men det kan bli verre

At antallet aktive «Battlefield 2042»-spillere har sunket under tallet i spilltittelen er selvsagt ikke viktig i seg selv, men det gir oss likevel et trist bilde på hva brukere synes om det nye DICE-spillet.



Battlefield-serien har tradisjonelt bestått av et knippe solide flerspiller-tungvektere, som har solgt millioner av kopier for EA i tiåret som var, men det er liten tvil om at utgiveren nå har fått bakoversveis av hvor raskt spillerne flyktet fra den seneste lanseringen. Spillerantallet har hatt en nedadgående kurve i flere måneder, og det ser ikke ut som bunnen er nådd riktig ennå.



I tillegg til vedvarende programvarefeil, har mangelen på oppdateringer til 2042 vært et irritasjonsmoment for mange spillere. Det er ikke lenge siden DICE valgte å utsatte «Battlefield 2042»s første DLC-sesong, og lovte heller å bruke månedene frem mot sesongstart på å ordne programvarefeil og å implementere nye funksjoner, inspirert av tilbakemeldinger fra fansen.



Det skal dog mye til å fikse spillet og pleie forholdet mellom DICE og tilhengerne. Mange har allerede gitt opp håpet, i møte med den trege responsen fra utviklerne, og mangelen på anerkjennelse fra EA (som ikke har gitt noen fullgod innrømmelse av at spillet ikke fungerer som det skal.) Spillere ønsker nå å få pengene tilbake, og er ikke villige til å vente på forbedringene som loves av selskapet.



Spørsmålet nå er ikke hvor ille det faktisk kan gå med «Battlefield 2042» – den nåværende tilstanden er allerede prekær – men om en helomvending ligger i kortene. At nytt innhold lar vente på seg, programvarefeilene fortsatt er et problem og at spillerne blir stadig mer irriterte, fører til at spillets dager ser ut til å være talte.