AMD Ryzen 4000-CPU-er for stasjonære tilsynelatende bekreftet for 2020-lansering

AMD Ryzen 4000-prosessorer (for stasjonære) ser tilsynelatende ut til å være på vei ut på markedet i 2020, etter at en sjef i AMD bekreftet at Zen 3 beregnet på vanlige brukere skal være i salg før året er omme. Det ble også kraftig antydet at akkurat denne silisiumbrikken kommer til å bli noe helt spesielt.



Rick Bergman, visepresident for prosessering og grafikk hos AMD, kom med denne kommentaren på slutten av et blogginnlegg: «Hva er på tapeten for AMD når det gjelder PC-er? Vel, jeg kan ikke dele altfor mye, men jeg kan si at vår høyytelsesreise fortsetter med vår første 'Zen 3'-klientprosessor, som er i rute til lansering senere i år. Jeg vil avslutte med å si at du ikke har sett det beste fra oss ennå… »

Det at Bergman spesifikt sier Zen 3 «klient»-prosessorer refererer til CPU-er som er rettet mot vanlige forbrukere (snarere enn bedrifter, som gjerne kjøper server-CPU-er), og dette er den første gangen noen i toppsjiktet hos AMD eksplisitt har nevnt at lanseringen av forbrukervarianter av Zen 3 kommer til å finne sted i 2020.



Foregående kommentarer fra folk som direktør for AMD, Lisa Su, har inneholdt implisitte hint, men ikke eksplisitte kunngjøringer (noe som har ført til at enkelte har tenkt at AMD potensielt kom til å prioritere Epyc-serverprosessorer over Ryzen-produkter i 2020, hvis det ble slik at vanskelige valg knyttet til produksjonsproblemer måtte tas.)

Dette er derfor en bekreftelse i så måte, og som nevnt, Bergmans avsluttende setninger ymter om en Zen 3-prosessor som kommer til å imponere, hvilket er noe vi allerede i stor grad har hørt fra CPU-ryktemølla allerede. Lisa Su har også (selvsagt) tidligere gitt uttrykk for at Zen 3 kommer til å bli et utmerket produkt.

Laptop eller stasjonær?

Som Tom's Hardware, som for øvrig kom over blogginnlegget først, har merket seg kan teknisk sett en «consumer launch» i sent 2020 også bety nye prosessorer i laptopmarkedet, og at Ryzen 4000 «Vermeer», til stasjonære maskiner, kan komme senere.



Det kan være – akkurat nå vet vi selvfølgelig ikke noe helt sikkert – men forventningen hele tiden har vært at vi kommer til å få oppleve «Vermeer» senere i år, og vi har ingen grunn til å være mer i tvil nå etter den ovennevnte kommentaren.

Særlig siden Bergman nevner «Det er utrolig å tenke på hvor langt vi har kommet siden vår opprinnelige 'Zen 2' PC-produktlansering i juli, 2019, med Ryzen-prosessorer for stasjonære av tredje generasjon», rett før han snakker om hva som nå kommer til å skje når det gjelder PC-produkter. Dette kan leses som enda et hint om at han snakker om «Vermeer»-prosessorene.



Ryktene tilsier at Ryzen 4000-CPU-er for stasjonære kan bli lansert i september eller oktober, men dette er ikke så langt unna ren gjetning per nå. Prosessorene forventes å levere langt bedre ytelse, muligens hele 15 % eller mer når det gjelder IPC (instruksjoner utført per klokke) – noe som kan bli riktig så spennende (for alle unntatt Intel.)