Altibox lanserer ny strømmetjeneste med fokus på norsk innhold

Vi har allerede mange gode strømmetjenester å velge mellom i Norge, men ingen av dem kan vel sies å satse spesielt mye på bredden i norsk filmproduksjon. Den nisjen satser imidlertid Altibox nå på å fylle med sin nye strømmetjeneste, som de kort og godt har kalt Godt norsk. Tjenesten skal lanseres i beta-versjon i løpet av juni.

- Norsk filmbransje har enormt mye talent, og jobber beinhardt. Til tross for at produksjonene holder høy kvalitet, får de ofte ikke det publikumet de fortjener. Dette er innhold som ofte forsvinner mellom prestisjetunge, tungt markedsførte spillefilmer. Ved å samle alt på ett sted gir Altibox nordmenn enkel og langsiktig tilgang til et kulturtilbud som i liten grad styres av kommersielle krefter. Tilbudet vårt skal preges av stor bredde, og skal inneholde både kontroversielt innhold og de bredeste og mest populære dokumentarene, sier administrerende direktør i Altibox, Thomas Skjelbred, i en pressemelding i dag.

Ny finansieringsmodell for innhold

Ifølge pressemeldingen skal også Altibox begynne å bidra med finansiering av produksjoner gjennom forkjøpsavtaler:

- Finansiering av film er alltid tidkrevende og komplisert, og avtaler om distribusjon er ofte helt avgjørende for produsentene. Vi ser at det er viktig å kunne samarbeide med bransjen direkte om forkjøpsavtaler. Det vil både kunne lette det videre finansieringsarbeidet for produsentene, samt sikre Altibox godt innhold, sier styreleder Toril Nag.

Altibox har innledet samarbeid med norske produksjonsselskaper og distributører for å få tilgang til ferske dokumentarfilmer, og de skal også være i gang med å skaffe innhold om blant annet polarhistorie, andre verdenskrig, miljø og musikk- og kulturdokumentarer.

I tillegg ønsker de også å få på plass norske animasjonsfilmer og kortfilmer:

- Mye interessant innhold blir laget av film- og tv-studenter, og nå ønsker vi å gi dem muligheten til å vise seg frem. Norsk animasjonsfilm er internasjonalt anerkjent, og har både vunnet Oscar og andre viktige filmpriser. Ofte er disse spesielt familievennlige, og derfor ønsker vi å vise animasjonsfilmer som kan samle barnefamilier til fine opplevelser, sier Skjelbred.

Vi vet foreløpig ikke noe mer om når den endelige lanseringen kommer og hva slags prisnivå Altibox vil legge seg på, men vi vil anta at selskapet skal slippe flere detaljer i nær fremtid.