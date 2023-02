5 superpraktiske funksjoner som kommer til iPhone med iOS 16.4

Hvis du akkurat har installert iOS 16.3.1 og ble litt skuffet over at det bare skjedde en liten opprydding i småfeil i iCloud og Siri, er det ingen grunn til uro. Med iOS 16.4 er en langt mer spennende oppdatering underveis, og utviklerversjonen har vist oss hva som skjuler seg i pakken.

Endringene er naturligvis av mer trinnvis art enn de større forandringene vi opplevde med iOS 16, som kom i september 2022. Her fikk fi en totaloverhaling av Hjem-appen, nye egenskaper til låseskjermen og noen ferske temaer og typesnitt å velge mellom.

Men det kommer like vel noen merkbare forbedringer med iOS 16.4, og særlig for deg som er begeistret for appene for Podcast eller Snarveier, er opptatt av nye emojier eller å følge med på nyhetene. Det kommer også noen nye knep til HomeKit, slik at det skal bli enklere å styre smartenhetene i hjemmet (Åpnes i ny fane).

Dessverre er det ennå ingen tegn til en fullversjon av Apple Music Classical, noe det ble hintet om i iOS 16.3. Likevel har den nye programvaren noen riktige godbiter å by på. Nedenfor har vi samlet de aller viktigste oppdateringene vi har i vente, rangert omtrentlig etter viktighet.

Lanseringsdato for iOS 16.4: Når blir det tilgjengelig?

Hvis du er Apple-utvikler, kan du installere betaversjonen av iOS 16.4 umiddelbart. Da går du til Apples side for utviklere (Åpnes i ny fane) på din iPhone og navigerer deg til «Software Downloads».

Dette anbefales imidlertid ikke for alle oss andre, ettersom betaversjoner kan inneholde bugs og skape ytelsesproblemer. For de fleste av oss lover Apple at fullversjonen av iOS 16.4 skal bli lansert «senere denne våren», altså en gang mellom mars og juni.

5 nye funksjoner som kommer til din iPhone med iOS 16.4

1. Push-varsler fra web-apper

(Image credit: Apple)

Hvis du liker å holde øye med de seneste nyhetene fra web-appene – som lever sitt eget liv i nettleserne, og ikke på hjem-skjermen – kan iOS 16.4 være en kjærkommen oppdatering for deg.

Du kan allerede legge inn snarveier på nettet på hjem-skjermen. Når du befinner deg på en nettside, kan du trykke på pilsymbolet og velge «Legg til på Hjem-skjermen». Men enn så lenge har ikke disse bokmerkede sidene kunne sende deg push-varsler – men dette blir det altså en endring i med iOS 16.4.

Vis du velger å tillate varsler, vil de dukke opp på samme måte som varsler fra apper du selv har installert, også på låseskjermen, i meldingssenteret og på en paret Apple Watch, om du skulle være i besittelse av en. Interessant nok, skal du også kunne legge inn web-apper fra tredjepartsnettlesere (og ikke bare Safari) til Hjem-skjermen.

Dette er en funksjon som fort kan bli veldig overveldende hvis til tillater for mange sider å sende varsler. Men du vil uansett kunne håndtere dette i innstillinger for varsler.

2. Massevis av nye emojier

(Image credit: Apple)

Man kan aldri få mange nok emojier å velge mellom. Og heldigvis kommer det 21 nye emojier i iOS 16.4. Dermed får man et enda saftigere arsenal å fyre av i meldinger og kommentarer.

Noe som passer godt for den krevende tiden vi lever i, er et emoji-hode som rister, noe som passer godt til å ledsage tungt fordøyelige nyheter. For deg som er begeistret for dyre-emojier, kommer det også mye fint i iOS 16.4, med et esel, en elg, en gås og en manet som alle blir med i gjengen.

En temmelig avvisende «dyttende hånd» dukker opp, slik at du på en håndfast måte kan avvise forslag. Dessuten får man en rekke nye hjerter (blant annet i rosa, grått og lyseblått) som kan komme til nytt hvis du trenger å gjøre opp for en fornærmelse du eventuelt måtte ha kommet med.

3. En forbedret Podcast-app

(Image credit: Apple)

Hvis du aller helst nyter dine podcaster gjennom Apples Podcast-app, vil du oppdage et det jevnt over kommer en rekke mindre forbedringer med iOS 16.4.

For det første blir det enklere å finne serier som inngår i større pakker eller sammenhenger. Hvis du følger en serie fra eksempelvis BBC eller Bloomberg, vil den nå dukke opp i et eget kanalvalg i podcast-biblioteket.

Ved å trykke på en kanal, vil du få opp seriene du følger øverst, sammen med abonnementsalternativene som er tilgjengelige for dette nettverket.

(Image credit: Apple)

Hvis du hører på podcaster via appen mens du kjører bil, kan du endelig få enkel tilgang til «Spill neste» eller nylig avspilte podcaster i CarPlay. En nyoverhalt navigeringsfane gir deg et utvalg håndplukkede og anbefalte podcaster.

4. Apple HomeKit får et løft

(Image credit: Apple)

Hvis du har opplevd Apple HomeKit som litt buggy og lite samarbeidsvillig med enkelte enheter, burde iOS 16.4 kunne by på forbedret ytelse.

Ifølge MacRumors (Åpnes i ny fane) kan programvaren skilte med en oppgradert HomeKit-arkitektur, som tidligere ble fjernet fra iOS 16.2 på grunn av en hel del programvarefeil den førte med seg.

Men nå ser det ut til at denne HomeKit-oppdateringen, som først så dagens lys ved lanseringen av iOS 16 (Åpnes i ny fane), vil vende tilbake med iOS 16.4. Den sies å skulle gi bedre kommunikasjon mellom Apple-enhetene og smarthus-dingsene dine.

Lanseringen bringer også med seg både manuelle og automatiske programvareoppdateringer for Matter (Åpnes i ny fane)-tilbehør, noe som har begynt å komme fra blant andre IKEA. Dermed skal du også kunne oppdatere disse enhetene fra Apples HomeKit-app.

5. Nye valg i Snarveier

(Image credit: Apple)

I Apples Snarveier-app kan man kombinere flere handliner fra ulike apper med ett trykk. Du kan for eksempel lage en snarvei som aktiverer «ikke forstyrr»-funksjonen og automatisk slår den av når du forlater et bestemt sted.

I iOS 16.4 tilføyer Apple langt flere valg i Snarveier, slik at du enklere kan koke i hop noen automatiseringsformler. Blant de nye handlingene er låsing av skjermen, slå av mobilen, sette opp et VPN (Åpnes i ny fane), stilne ukjente anropere eller automatisk aktivere Night Shift. Sistnevnte endrer automatisk skjermens farger til den varmere delen av spekteret, slik at øynene får mindre belastning.

Disse funksjonene kan også være nyttig i tilfelle favorittappen din mangler en bestemt valgmulighet, ettersom den kan automatisere en handling (for eksempel «True Tone») når appen åpnes.