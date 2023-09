Apples september-arrangement er navngitt som en kryptisk referanse til Apple Watch Ultra 2

I tilfelle du gikk glipp av den store kunngjøringen, har altså Apple bekreftet at årets september-arrangement vil gå av stabelen tirsdag 12. september. Vi har tatt en grundig gjennomgang av invitasjonen fra Apple for å finne mer eller mindre skjulte spor om hva vi kan vente oss.

Vi får trolig se en mengde nye enheter, som for eksempel iPhone 15 og iPhone 15 Plus, to mer avanserte mobiler som kan bli hetende Pro og Pro Max, samt neste generasjons AirPods. Men vi er jo også opptatt av treningsdingser, som Apple Watch 9 og Apple Watch Ultra 2 – to enheter vi ifølge ryktene temmelig snart skal bli bedre kjent med.

Apple har valgt å kale den nært forestående begivenheten «Wonderlust», noe som temmelig sikkert spiller på «wanderlust» (vandringsglede), noe som igjen ser ut som en skjult referanse til Ultra 2. Den første Apple Watch Ultra imponerte oss med blant annet en solid og hardfør konstruksjon, forbedrede GPS-evner og den nye handlingsknappen.

Handlingsknappen ble utviklet til bruk på eventyr utenfor landeveien, slik at den var enklere å betjene iført hansker, under vann (særlig for dykkere, ettersom den også fungere som dykkecomputer) eller til nødanrop – på grunn av den brukerjusterbare funksjonaliteten.

Takket være lekkasjer fra troverdige kilder som Bloombergs Mark Gurman, er vi temmelig sikre på at Ultra 2 ligger i kortene til årets lansering, sammen med Watch 9. Den skal visstnok bli en mindre oppgradering, men Apple vil nok fremheve friluftsaspektet til Watch-modellene – men vi har jo ikke så mye mer å gå på enn logoen og det kryptiske navnet.

Invitasjonen til Apple-arrangementet «Wonderlust» 12. september. (Image credit: Apple)

Wanderlust er opprinnelig et tysk uttrykk som betegner «et sterkt ønske om å reise». Det norske «eventyrlyst» er kanskje ikke så langt unna? Ordet «Wanderlust» er flittig brukt blant reisebloggere over hele verden, og Apple søker åpenbart å pirre smaksløkene til denne gruppen. Vi vil tro oat Ultra 2 vil skilte med enda flere funksjoner rettet mot friluftsliv. Dette er kanskje gjort enda enklere ved bruk av 3D-printede deler, sammen med den hardføre konstruksjonen med titan og herdet glass.

Det herdede glasset kan være henvist til gjennom at Apple-logoen løser seg opp i sandkorn, eller det kan være en referanse til at man vil kunne bruke klokken i stadig mer ekstreme miljøer, for eksempel snø eller ørken. GPS-en blir så bra som den kan bli, og den er absolutt på nivå med systemene på de beste Garmin-klokkene. Et avgjørende område hvor Ultra 2 kan forbedres, er som alltid batterilevetiden. De fleste modellene fra Garmin, Coros, Polar og andre modeller som er skreddersydd for eventyr og triatlon er konstruert for å vare i flere uker, ikke 36 timer.

Får Apple Watch Ultra 2 48 timers batterilevetid, og 52 timer i en redusert «ekspedisjon»-modus, vil den kunne holde ut gjennom flere dager lange opphold i villmarken med camping eller fotturer. Dette vil presse grensene for hva som har vært mulig for Apple tidligere. Denne oppgraderingen er øverst på vår ønskeliste, og selv om den er ambisiøs, vil den absolutt sementere Ultras plass blant de beste friluftsklokkene. Slik situasjonen er, ville batteriangst forhindret oss i å bruke den på en campingtur. Da ville vi ha foretrukket en pålitelig Garmin Instinct Crossover i stedet.

Garmin Instinct Crossover er langt mer utholdende enn klokkene fra Apple. (Image credit: TechRadar)

Vektleggingen av reise og eventyrlyst vil sannsynligvis også strekke seg til kameraoppsettet i iPhone 15, som kan by på nye måter å ta imponerende landskapsbilder på. Hvis de mer avanserte modellene i iPhone 15-serien er like robuste som klokken, vil få ha en kombinasjon av enheter som du kan ta med i ethvert klima, slik at du kan kartlegge fremgangen din, orientere deg i omgivelsene og fange opp inspirerende innhold.

Naturligvis er dette en god blanding av formodninger, spekulasjoner, gjetting – og i enkelte tilfeller drømmer. Men i det minste tror vi det er sannsynlig at Apple Watch Ultra 2 vil bli litt lettere, og at den angitte batterilevetiden vil økes til 42 timer fra 36. Disse oppgraderingene alene vil sementere Ultras plass blant de beste løpeklokkene.

Arrangementet 12. september

Apple-arrangement går av stabelen 12. september, klokken 19.00 norsk tid. Hvis du er nysgjerrig på alle nyhetene fra Apple, kan du selv følge hele lanseringen direkte på Apple.com og trolig også på deres offisielle YouTube-kanal, der de pleier å strømme lanseringene sine.

