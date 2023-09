Endelig! Nintendo Switch 2 skal ha blitt vist frem

Helt siden lanseringen av Nintendo Switch i 2017 har det svirret rykter om en kraftigere Nintendo Switch Pro som dens arvtager. Som vanlig har Nintendo dementert ryktene og holdt munn om sine fremtidsplaner. Men nå ser det ut til at ting begynner å røre på seg.

Ingen Switch Pro

Som du sikkert vet, har vi aldri fått noen Switch Pro – et trekk vi har sett med både Playstation 4 og Xbox One , som fikk Pro-versjoner med bedre maskinvare (eller en X-versjon i tilfellet Xbox). I stedet fikk vi den nedslankede Nintendo Switch Lite for noen år siden, etterfulgt av Nintendo Switch OLED i 2021. Sistnevnte kunne skilte med en bedre skjerm og litt større intern lagringsplass – men ellers ingen oppgraderinger av maskinvaren. Nintendo har selv gjentatte ganger benektet eksistensen av en Switch Pro, og nå ser det ut til at de faktisk har snakket sant.

Skal ha blitt vist på Gamescom

Ifølge nye opplysninger fra Eurogamer skal Nintendo ha vist frem sin neste konsoll – om den får navnet Switch 2 eller noe annet gjenstår å se – til utvalgte utviklere under spillmessen Gamescom for noen uker siden. At skal ha skjedd i største hemmelighet bak lukkede dører slik at det ikke skulle lekke ut noen opplysninger om konsollen – og naturligvis for å lokke utviklerne til å begynne å utvikle spill for den kommende maskinen.

Blant annet skal tekniske demoer av det nye Zelda-spillet Breath of the Wild ha blitt benyttet – og forbedret versjon – for å vise det nye systemet forbedrede egenskaper.

Når kommer Nintendo Switch 2?

Uansett om Nintendo velger å kalle sin neste spillkonsoll Nintendo Switch 2 eller noe annet, meldes det om at selskapet tar sikte på en lansering i andre halvdel av 2024. Det innebærer normalt en lansering i løpet av høsten – men at de trolig velger å avduke konsollen for første gang på vårparten en gang.

Hva kan vi vente oss av Nintendo Switch 2?

Hadde det vært Sony eller Microsoft vi snakket opp, hadde det vært enkelt å bare si «omtrent det samme, bare hundre ganger kraftigere». For slik arter vanligvis deres lanseringer av nye konsoller seg.

Men Nintendo? Fra en kassettbasert maskin med en kontroll som krever tre armer (Nintendo 64) til en ikke bærbar konsoll med håndtak (Gamecube) til en slags tryllestav (Wii) og videre til noe man kan kalle en Ultra Game Boy (Switch). MEd unntak av Super Nintendo har Nintendos nye konsoller kommet med noe helt nytt, samtidig som de ikke nødvendigvis har hatt kraftig maskinvare.

Derfor er det vanskelig å si hva Nintendo mener med en oppfølger til Nintendo Switch.

Rimeligvis fortsetter de med en slags hybridløsning, slik at man både kan spille bærbart og foran TVen. Delvis fordi Nintendo Switch har solgt utrolig godt i seg selv, og delvis fordi Nintendo selv tok livet av sin egen superpopulære konsollgren (Game Boy/DS/3DS) ved å lansere Switch. Det virker logisk at de fortsetter på denne måten.

Nintendo kunne gjøre det trygt og rett og slett lage noe som på mange måter ligner Switch, om enn med betydelig oppdatert maskinvare (Tegra-brikken som sitter i Switch er tross alt fra 2014, så den er litt gammel). Etter floppen som Wii U unektelig var, ville det ikke være overraskende om de valgte åen trygg løsning denne gangen, om enn med noen nye funksjoner på toppen.

Hvis konsollen er rimelig lik forgjengeren, vil det også være lettere å fikse støtte for eksisterende Switch-spill til den, noe eksisterende brukere vil sette pris på.

Noe vi håper på, er en betydelig oppdatering av kontrollene. Vi digger absolutt ideen om Joy-Cons og deres utrolige allsidighet. Men de er veldig små og har store driftsmessige problemer. Det siste antar vi at Nintendo fikser i en ny kontroll.

Samtidig liker Nintendo morsomme små gimmicker. Derfor tipper vi at bevegelsesstyrte kontroller vil fortsette å være en greie i fremtiden også. Vi vil også se ting som Amiibo-støtte, adaptiv ristefunksjon og det sjelden brukte IR-kameraet, enten i eksisterende eller oppdatert form.