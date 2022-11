Airfryer: Unngå disse 6 feilene

En airfryer er et apparat som dukker opp i stadig flere hjem her i Norge. Den gir fritert mat, men uten bruk av masse olje.

Det finnes masse forskjellige modeller og det har blitt en populær gave å gi til andre eller seg selv. Om du har hatt en airfryer en stund eller har akkurat anskaffet deg en, er denne artikkelen super for deg. Her går vi igjennom 6 vanlige feil man gjør, og hvordan å unngå dem.

Airfryer: 6 vanlige feil

1. Du følger "kokeboken"

De fleste airfryere kommer med en kokebok eller app som har oppskrifter og inspirasjon. Problemet med disse er at de ofte ikke inkluderer frosne matretter eller mer avanserte oppskrifter.

Dette betyr at du må eksperimentere litt med tanke på frossen mat. Her er tipset å bruke høyere temperaturer når du tilbereder ettersom maten trenger tining og å brunes samtidig. Her må man bare følge med så det ikke blir for varmt og svidd.

Når du skal lage mat du vanligvis bruker ovnen til i en airfryer – bruk temperaturen du vanligvis ville brukt i ovnen. Å matche temperatur gjelder også den gamle frityrkokeren: Bruk den temperaturen du vanligvis hadde brukt.

Du må nok prøve deg frem litt uansett, men når du finner perfekt temperatur kan du nesten halvere tiden du bruker på å tilberede maten.

2. Du glemmer å forvarme

Noen airfryere har en automatisk forvarmingsfunksjon. Denne aktiveres som oftest når du skrur på maskinen. Andre må man manuelt trykke på for å sette i gang forvarme. Uansett hvilken metode du har – ikke hopp over dette steget!

Forvarmingen hjelper luften som brukes til friteringen komme opp på rett temperatur. Riktig temperert luft tiner frossen mat fortere og gjør at man får mer crispy mat.

Om du legger mat inn i en luftfrityrkoker som ikke er forvarmet tar tilberedningen lengre tid og blir ikke like crisp.

3. Du trenger ikke alltid riste eller vende

Det er alltid anbefalt å riste eller vende maten underveis når du bruker airfryer. Gjerne flere ganger.

Å riste/vende på matet gjør at mer av det du skal spise treffes av den varme luften. Det er jo en god idé med noen matretter som chips og kyllingvinger.

Noen ganger er det dog ikke nødvendig å vende og riste på maten din. Dette gjelder spesielt ribbe og kanelboller. Når det gjelder ribba kan en vending gjøre at svoren ikke blir sprø nok. Kanelbollene er i en heve-prosess, så å snu på disse kan ha omvendt effekt.

Så, tenk på hva du lager! Er det ikke nødvendig og riste eller vende dropper du det.

4. For mye mat i kurven

Alle modeller kommer med en maks kapasitet man kan ha av mat i kurven. (Kurven er der man setter inn maten som skal friteres).

Denne maksgrensa må man selvsagt ikke overstige, men det kan være en god idé å holde seg litt under den også. Desto mere mat jo mer må airfryeren din jobbe, så for å hjelpe den kan man la hver å fylle opp til maks når man bruker den. Man kan heller kjøre flere runder. Maten blir bedre tilberedt slik.

Noen fyller ikke opp mer en halvparten for å forsikre seg best resultatet. Dette er jo mer utfordrende på større ting som brød, kaker og hel kylling. Her kan man likevel passe på at det ikke er for trangt i frityr-området.

5. Glemmer bakebrett og bakepapir

Bakepapir er ikke nødvendigvis for et bedre resultat. Men om man begynner å bruke det vil man merke at det er mye mindre søl og rens i etterkant. Det er ikke alle modeller som kan vaskes i maskin, så noen kan bli sittende igjen med mer etterarbeid enn nødvendig.

Godt bakepapir finnes spesiallaget til airfryere og det er en enkel løsning som øker brukeropplevelsen. Når man trenger noe mer stabilt enn papir, så kan man fint bruke bakebrett. Helst ikke engangs.

6. Feil eller ingen olje

Olje i en airfryer? Joda, maskinen baserer seg på luft, men den bruker litt olje også.

De fleste forhandlere anbefaler en liten dose olje til noen retter, men her kan man faktisk ta i litt om man vil ha det skikkelig crispy. Da ofrer jo man litt av helseaspektet og poenget bak sunnere frityr, men hva gjør man ikke for litt bedre smak?

Her kan man også prøve seg frem og være litt rebell mot kokeboken sin.

Det er dog veldig viktig at du velger riktig type olje. Olivenolje burde man for eksempel styre godt unna.

Med disse 6 grepene vil du forhåpentligvis få mer ut av din airfryer. Det er en maskin som har funnet veien til mange kjøkken og blir nok også å finne under mange juletrær i år. En god airfryer skal være enkel å bruke, redusere tilberedningstid og gi masse god mat.

God middag!