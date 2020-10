Nå får du 27 % avslag på Jabra Elite 75t fra Dustin

I det høstmørket og regnet ankommer 2020 er det mange treningsentusiaster som gnir seg i hendene. Temperaturen og den dunkle belysningen er perfekt for lange drag og effektiv opptrapping til vintersesongen. Derfor passer det ypperlig at Dustin nå har kuttet kraftig i prisen på treningshodetelefonene Jabra Elite 75t. Disse vannavstøtende topp-proppene gikk for bare et par dager siden for 2190 kroner, men kan nå fås for 1590 kroner hos Dustin. Dette er et avslag på hele 27 prosent.

Jabra Elite 75t er spesiallaget for løpeturer og annen hektisk aktivitet. I tillegg til å ha IP55-sertifisering, hvilket betyr at den tåler støv og vannsprut (inkludert svette), så veier de kun 5,5 gram per propp. Dette, sammen med fire forskjellige silikonforinger, gjør at man kan gjøre mangt et krumspring før de spretter ut av øret.

Proppene sitter såpass langt inn i ørene og er såpass tettsittende at den passive støydempingen fungerer svært godt, på tross at den ikke aktivt kontrer lyder utenfra. Det medfølgende ladeetuiet er også svært slankt og lett (kun 35 gram), og tilbyr hele 21 timer ekstra brukstid i tillegg til de sju timene man får med selve proppene (28 timer total brukstid per lading, med andre ord.)