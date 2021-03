Komplett.no med saftig rabatt på Sennheiser gaming-headset

Komplett byr på et supert tilbud til den spillinteresserte. Liker du strømming av spill og samhandling med andre gamere? Da har du en flott sak her. Nå er nemlig gaming-headsettet EPOS Sennheiser GSP 302 nedsatt med 39 %, slik at du får kjøpt det for 699 kroner.

Sennheisers GSP 300 er den beste oppdateringen for spillere som er klar for dette: Utrolig komfortable memory øreputer av skum garanterer den beste akustiske forseglingen, mens den støydempende mikrofonen reduserer bakgrunnsstøy, slik at du kan være helt inne i spillet.

Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om dette gaming-headsettet, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Kompletts produktside.

Tilbudet gjelder ut 28. mars eller så langt lageret rekker!