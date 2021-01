Komplett med et supertilbud på de trådløse øreproppene Bose SoundSport Free

Januar er tiden for å finne formen, selv om været kan være en tøff motstander. For riktig å motivere deg ut av godstolen, kan det være flott å ha et par gode, trådløse ørepropper som både er svette- og værbestandige. Elkjøp har nå et supert tilbud på øreproppene Bose SoundSport Free, og slår av hele 800 kroner.

Bose SoundSport Free er som skapt for krevende treningsøkter. De er helt frie for ledninger og proppfulle av teknologi. Digital signalbehandling fra Bose kombineres med volumoptimalisert EQ og et merkebeskyttet akustisk design som gjør at musikken høres klar, fyldig og balansert ut ved alle volumnivåer. Noen trådløse hodetelefoner gir fra seg poppelyder, knitring og susing på grunn av en svak trådløs tilkobling, men disse øreproppene er utformet for å gi pålitelig og konsekvent lyd.

Det spiller ingen rolle om du har telefonen i hånden, i lommen eller i en stropp rundt armen. Eller i treningsvesken i nærheten. Svetter du mye? Det er ikke noe problem. Disse øreproppene er utviklet for å holde regn og fuktighet ute. Er du redd for at du skal miste en ørepropp? Det er heller ikke noe problem. Bose® StayHear®+ Sport-proppene føles lette og sitter komfortabelt på plass under hele treningsøkten. Og Bose Connect-appen hjelper deg med å spore dem hvis du har glemt hvor du har lagt dem. Når du er ferdig med treningen, holdes øreproppene trygt på plass i den magnetiserte vesken mens de lades. Øreproppene kan brukes i fem timer på én enkelt lading, og det er lenge nok til å få deg gjennom nesten alle treningsøkter.

Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om denne sportsklokken, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Kompletts produktside.